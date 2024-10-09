في عيد ميلادها الـ 74، من «أهلا بالعيد» إلى «أوهام الحب» أعمال خالدة لصفاء أبو السعود

خرجت الفنانة صفاء أبو السعود من “أوهام الحب” لتدخل من “السلم الخلفي” لـ"الزواج السعيد"، لتجد نفسها واقفة أمام “إمبراطورية المعلم” التي تأخذها لـ"ملوك الضحك"، لتبدأ قصة جديدة في “غوايش” بـ"ساعة صفا".

عيد ميلاد صفاء أبو السعود

وتحتفل النجمة صفاء أبو السعود اليوم بعيد ميلادها الـ74، فهى من أهم من ترك بصمة في جيل الثمانينيات والتسعينيات سواء بأغاني العيد، أو انتصارات أكتوبر، وأغاني الأطفال، وبدأت حياتها الفنية بالالتحاق بمعهد الكونسرفتوار وحصلت على الدبلوم من المعهد عام 1967 وبعد ذلك حصلت عام 1972 على دبلوم المعهد العالي للسينما قسم الإخراج.



وشاركت في العديد من الأعمال السينمائية في نهاية الستينات وبداية سبعينيات القرن العشرين، كما أن لديها العديد من المسرحيات والاوبريتات الخاصة بالأطفال، وبعض الأعمال الدرامية وبرامج التوك شو.

فلها ما يزيد عن 35 عملًا سينمائيًا ومن أبرزهم، رضا بوند، وأوهام الحب، والمتعة والعذاب، عندما يغني الحب، السلم الخلفي، البنات والحب، الزواج السعيد، إمبراطورية المعلم، وغيرها من الأفلام.

اما الأعمال الدرامية فكانت مقلة فيها فلها ما يقرب من 12 عمل درامي، من أهمهم مسلسل "غوايش" مع الراحل فاروق الفيشاوي، وإلا دمعة حزن، النهر والتماسيح، ملكة من الجنوب"، ولها ما يقرب من 5 أعمال مسرحية أجمل لقاء في العالم، أولادنا في لندن، موسيكا في الحى الشرقى.

وكانت أغنية "أهلا بالعيد" من أهم وأفضل الأغاني التي قدمت احتفالا بالعيد،حيث أصبحت أغنيتها إحدى أشهر الأغاني في الأعياد في الوطن العربي.

وكما قدمت صفاء أبو السعود، العديد من البرامج أبرزها برنامج منتظم شهير تقدمه علي قناة الأفلام التابعة ل art وهو برنامج بعنوان “ساعة صفا”، حيث تستضيف فيه مجموعة من مشاهير الفنانين المصريين والعرب.

وتزوجت صفاء أبو السعود من صالح كامل، وهو أحد أكبر رجال الأعمال في العالم العربي ومالك شبكة راديو وتلفزيون العرب ART، وأنجبت منه ثلاث أبناء هم: “هديل، أصيل، نضير”.