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ثقافة وفنون

عمرو دياب يثير الجدل بعد حذف منشوراته من إنستجرام

عمرو دياب، فيتو
عمرو دياب، فيتو

فاجأ الهضبة عمرو دياب الجمهور، بحذف جميع منشوراته من علي حسابه الشخصي عبر إنستجرام، بشكل مفاجئ.

عمرو دياب يحذف منشوراته 

وأثار عمرو دياب فضول الجمهور بشكل كبير علي مواقع السوشيال ميديا، وتساءلوا لماذا أقدم علي هذه الخطوة المفاجئة.

ويحيى الهضبة عمرو دياب حفلا غنائيا في مدينة الجونة تزامنا مع انعقاد فعاليات الدورة السابعة من المهرجان، حيث من المقرر إقامته يوم الخميس 31 أكتوبر الجاري، وذلك حسبما أعلن على حسابه الشخصي “إنستجرام”.

حفل عمرو دياب ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي 

ومن المقرر أن يقدم عمرو دياب خلال الحفل عدد كبير من أغانيه التي يتفاعل معها الجمهور بشكل كبير.

وفي سياق متصل، يستعد عمرو دياب، لإحياء حفله الغنائي في القاهرة يوم 11 نوفمبر المقبل. 

وكشفت شركة التذاكر المسؤولة عن حفل عمرو دياب عن أسعار الحفل، مؤكدة أنها تتراوح من 5000 آلاف جنيه إلى 20 ألف جنيه.

 

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الهضبة عمرو دياب عمرو دياب عمرو دياب يحذف منشوراته

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