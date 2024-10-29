الثلاثاء 29 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

وفاة والد الفنانة هلا السعيد

الفنانة هلا السعيد
الفنانة هلا السعيد

توفي اليوم والد الفنانة هلا السعيد، وذلك بعد صراع مع المرض.

 

ونعت الفنانة هلا السعيد، والدها من خلال حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

 

سبق أن شاركت الفنانة هلا السعيد في مسلسل المداح 4  بطولة الفنان حمادة هلال، والذي عرض ضمن موسم رمضان الماضي، وقالت وقتها إن “الجزء الرابع يحمل أحداثًا شيّقة مرتبطة بالجن والسحر، مع تطورات غير مسبوقة تؤثر على شخصيتي عبر الشيطان”.

 

  كانت هلا السعيد قد شاركت مؤخرًا في حكاية “روحي فيك”، التي جاءت ضمن مسلسل ذي إطار اجتماعي يمزج بين الإثارة والتشويق. 

 

وقدمت عائشة بن أحمد خلال العمل دور مهندسة معمارية تمتلك شركات تشطيبات، حيث ظهرت بدور زوجة تخون زوجها، الذي يجسد دوره الفنان نور محمود، مع شخصية يؤديها محمد الكيلاني وتخللت الحكاية عدة انقلابات وتطورات تشويقية.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

زوجة تخون زوجها صراع مع المرض عائشة بن أحمد واقع التواصل الإجتماعي مسلسل المداح 4 الفنان حمادة هلال الفنانة هلا السعيد الفنان نور محمود

مواد متعلقة

وفاة الفنانة شريفة ماهر عن عمر ناهز الـ92 عاما

سائق أوبر المتهم بالتحرش بـ هلا السعيد يستأنف على حكم حبسه

الأكثر قراءة

توفيق عكاشة: مصر ستكون محور الأرض وعاصمة الأمم المتحدة الجديدة

أول تعليق من عمر حسن يوسف بعد وفاة والده

ارتفاع سعر الجنيه الذهب فى الصاغة اليوم الثلاثاء 29 أكتوبر 2024

الإصابات جسيمة والأعداد بالآلاف لجنود الاحتلال، بيان عاجل للإذاعة الإسرائيلية

وفاة حسن يوسف تصيب مشاهير الفن بالصدمة، ويسرا تكشف سبب رحيله

جماهير الأهلي تملأ مدرجات ستاد القاهرة وحضور لبعض مشجعي العين (فيديو)

جماهير الأهلي تحتشد في إستاد القاهرة قبل مباراة العين الإماراتي (فيديو)

قرار النقل بنزع ملكية أراضي وعقارات لمشروع القطار الكهربائي السريع من السخنة حتى مطروح

منوعات

المزيد

موزة على جدار، عرض عمل فني للبيع في مزاد مقابل مبلغ هائل

تونة بالزئبق تغزو أوروبا، ومنظمات غير حكومية تدعو التجار لاتخاذ التدابير

الصين تحدد موعد هبوط رواد الفضاء على سطح القمر

تونسي يضرم النيران بجسد والده ويلقي جثته المتفحمة في حديقة

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الشوفان مساء اليوم الثلاثاء 29-10-2024 في الأسواق

أسعار الأسماك اليوم، ارتفاع البلطي وانخفاض الجمبري في سوق العبور

تعرف على أسعار النحاس اليوم الثلاثاء 29-10-2024 بالسوق المحلية

أسعار الفاكهة اليوم، ارتفاع المانجو والرمان في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات الجولة الأولى في الدوري المصري الممتاز (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإيمان والصبر، تفسير الشعراوي للآية 75 من سورة هود (فيديو)

قرآن يتلى في زينب بنت جحش إلي يوم الدين

تفسير رؤية السمك بالمنام وعلاقته بالرزق الكثير في المستقبل

المزيد
الجريدة الرسمية
ads