اعرفى كم قطعة ملابس يجب إلباسها للطفل فى وقتنا الحالى

فى فصل الخريف تسوء الأحوال الجوية وتزداد التقلبات ما بين ارتفاع وانخفاض درجات الحرارة، وتحتار الأمهات كثيرا فى نوعية وقطع الملابس التى يجب إلباسها للطفل فى وقتنا الحالى.

وتحرص الأمهات فى هذا الطقس على اتباع تعليمات الطبيب من حيث التغذية اللازمة للطفل والملابس التى يجب ارتدائها، وكذلك بعض الإجراءات الوقائية.

قطع الملابس التى يجب أن يرتديها الطفل فى وقتنا الحالى

ويقول الدكتور تامر عبد الحميد استشارى طب الأطفال وحديثي الولادة، إن هناك بعض التعليمات الخاصة بالملابس يجب اتباعها مع الطفل فى وقتنا الحالى، منها:-

إلباس الطفل بيجامات قطن كاملة ذات أكمام طويلة.

ممنوع إلباس الطفل الملابس القصيرة وذات النصف كم.

فى حال إلباس الطفل ملابس ثقيلة. لا يجوز تخفيفها مرة أخرى حتى لو ارتفعت درجات حرارة الطقس لحمايتهم من نزلات البرد خاصة أن برد الخريف أصعب أنواع البرد فهو أصعب من الشتاء والصيف.

ممنوع شرب الصغار المياه الباردة وأيضا ممنوع الآيس كريم ومشتقاته.

يجب إطفاء المراوح والتكييفات.

تشجيع الطفل على شرب السوائل الدافئة وخاصة الليمون والبرتقال والزنجبيل والشمر والينسون وحبة البركة مع التحلية بالعسل النحل.

يجب توفير مناديل للأطفال وتكون له زجاجة مياه خاصة به.

يجب تعويد الأطفال على غسل أيديهم بالماء والصابون عقب عودتهم من الحضانة أو المدرسة.

الأطفال فى الخريف

نصائح مهمة تحمى طفلك من الأمراض المعدية في المدارس

وهناك عدة نصائح يجب اتباعها لحماية الطفل من الأمراض المعدية في المدارس، منها:

التأكد من الحصول على جميع التطعيمات، ويعد الحصول على لقاح الانفلونزا وتحصينات الأمراض الأخرى أحد أفضل الطرق التي يمكنك القيام بها لحماية الطفل من انتشار الأمراض المعدية.

غسل اليدين بالماء والصابون جيدا بصورة منتظمة ومتكررة وتذكير الأطفال بأهمية غسل اليدين خاصةً مع بدء العام الدراسي الجديد، من أهم الطرق لمنع انتشار الأمراض والعدوى، وتعليمهم كيفية غسل أيديهم بشكل صحيح بعد استعمال المرحاض والعطس والرشح والسعال وقبل الأكل، وهذا يساعد في تقليل خطر الإصابة بالمرض ومن ثم نقل العدوى إلى الآخرين.

تشجيع الطفل على تجنب الاتصال الوثيق مع الطلاب المرضى أو مشاركتهم الأدوات.

تعليم الطفل بأن يقوم بتغطية فمه وأنفه عند السعال أو العطس، وأن يقوم بذلك في منديل ورقي ومن ثم يرميه، وإذا لم يكن من الممكن الوصول إلى منديل في الوقت المناسب، عليه أن يسعل أو يعطس في ثنية ذراعه.

تعليم الطفل أيضا أن يبقي يديه بعيدتين عن عينيه وأنفه وفمه، لأن الجراثيم تنتشر بهذه الطريقة، مايحميه من الإصابة بالأمراض المعدية.