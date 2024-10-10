اتبعى هذه النصائح مع طفلك مع انخفاض حرارة الطقس

مع انتهاء فصل الصيف وحلول الخريف وانخفاض درجات الحرارة خاصة فى الليل، تضعف مناعة الصغار كثيرا ما يتسبب فى انتشار الأمراض المعدية.

وتحرص الأمهات خلال هذه الفترة على تغذية الصغار جيدا وتدفئتهم حفاظا على مناعتهم وحمايتهم من الأمراض المعدية.

نصائح مهمة تحمى طفلك من انخفاض حرارة الطقس في الخريف

ويقول الدكتور محمد صلاح شبيب استشاري طب الأطفال وحديثى الولادة، إن هناك بعض النصائح التى يجب اتباعها مع حلول فصل الخريف لحماية الصغار من نزلات البرد والانفلونزا، منها:-

الاهتمام بقياس حرارة الطفل خاصة إذا ارتفعت ويكون القياس من خلال منطقة تحت الإبط مع زيادة نصف درجة ويفضل استخدام الترموتر الزئبقى.

ممنوع البلس الطفل الدفايات والملابس الثقيلة والصوف والاكتفاء فقط بالملابس القطنية.

يجب تخفيض نصف درجة من حرارة جسم الطفل من خلال الكمادات️ على منطقة تحت الإبط️، والرقبة️، وبين الأفخاذ️، مع وضع الجزء السفلى من الطفل تحت الماء️.

ممنوع استعمال الماء البارد فى الكمادات لأنه سيؤدى لانقباض الأوعية الدموية والحرارة لن تنخفض أبدا.

️ممنوع إضافة الخل للكمادات لأنها تسبب التهابا، ومن الممكن أن الجسم يمتص كميات كبيرة من الخل ويحدث تسمم.

إعطاء الطفل خافض حرارة، والجرعة تكون تحت إشراف الطبيب حسب وزن الطفل.

من الضروري تقديم الماء والوسائل للطفل باستمرار على مدار اليوم، وفى حالة ما إذا كان الطفل رضيعا يجب الاهتمام بالإكثار من الرضاعة.

الطفل فى الخريف، فيتو

نصائح مهمة تحمى طفلك من الأمراض المعدية في المدارس

وهناك عدة نصائح يجب اتباعها لحماية الطفل من الأمراض المعدية في المدارس، منها:

التأكد من الحصول على جميع التطعيمات، ويعد الحصول على لقاح الإنفلونزا وتحصينات الأمراض الأخرى إحدى أفضل الطرق التي يمكنك القيام بها لحماية الطفل من انتشار الأمراض المعدية.

غسل اليدين بالماء والصابون جيدا بصورة منتظمة ومتكررة وتذكير الأطفال بأهمية غسل اليدين خاصةً مع بدء العام الدراسي الجديد، وهى من أهم الطرق لمنع انتشار الأمراض والعدوى، وتعليمهم كيفية غسل أيديهم بشكل صحيح بعد استعمال المرحاض والعطس والرشح والسعال وقبل الأكل، وهذا يساعد في تقليل خطر الإصابة بالمرض ومن ثم نقل العدوى إلى الآخرين.

تشجيع الطفل على تجنب الاتصال الوثيق مع الطلاب المرضى أو مشاركتهم الأدوات.

تعليم الطفل بأن يقوم بتغطية فمه وأنفه عند السعال أو العطس، وأن يقوم بذلك في منديل ورقي ومن ثم يرميه، وإذا لم يكن من الممكن الوصول إلى منديل في الوقت المناسب، عليه أن يسعل أو يعطس في ثنية ذراعه.

تعليم الطفل أيضا أن يبقي يديه بعيدتين عن عينيه وأنفه وفمه، لأن الجراثيم تنتشر بهذه الطريقة، مايحميه من الإصابة بالأمراض المعدية.