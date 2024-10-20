الأحد 20 أكتوبر 2024
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صحة ومرأة

نزلات البرد، أكلات تقوى مناعة طفلك

تقوية المناعة
تقوية المناعة

 تكرار نزلات البرد عند الأطفال دليل على ضعف مناعتهم وهو ما يسبب لهم مضاعفات خطيرة مايزعج الأمهات كثيرا التى تحاول علاج ذلك.

وتحرص العديد من الأمهات على تقوية مناعة الصغار من خلال التغذية السليمة التى تمدهم بالعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم.

 

أكلات مهمة قدميها لطفلك لرفع مناعته 

 ويقدم الدكتور تامر عبد الحميد استشارى طب الأطفال وحديثي الولادة، أكلات مهمة يجب تقديمها للصغار بإستمرار لرفع مناعتهم مايمنع إصابتهم بالأمراض المعدية، ومن هذه الأكلات:-

  • الزبادي، لإحتوائه على باكتيريا اللبن ولها دور مهم جدا في الحماية من عدوى الجهاز التنفسي والنزلات المعوية، وأيضا فيتامين د، الذى له دور مهم جدا في مقاومة الفيروسات وأدوار البرد.
  • الثوم، لأنه غني بعنصر مهم جدا وهو الزنك المهم لتصنيع كرات الدم البيضاء المسؤولة الأولى عن المناعة في جسم الإنسان.
  • الموالح، مثل البرتقال والليمون لغناها بفيتامين c الذي له دور مهم جدا في الوقاية من أدوار البرد وعدوى الجهاز التنفسي.
  • فلفل ألوان، لأنه غني بفيتامين c والكاروتين التى تتحول في أجسامنا إلى فيتامين أ الأساسي للحماية من عدوى الجهاز التنفسي والهضمي.
  • اللوز، لأنه غني جدا بفيتامين E  والعديد من مضادات الأكسدة التي تقاوم البكتيريا والفيروسات
  • السبانخ، فهى تحتوى فيتامين c، ومضادات أكسدة بالاضافة إلى الحديد.
  • البطاطا والجزر، فهى تحتوى على الكاروتين.
  • شوربة الفراخ، وهى من أهم الأطباق التي تقاوم البرد لأنها غنية بفيتامين ب ٦ و(كارنوزين) المهمين جدا لمقاومة الفيروسات وأدوار البرد.
تقوية المناعة 
تقوية المناعة 

نصائح مهمة تحمى طفلك من الأمراض المعدية في المدارس 

وهناك عدة نصائح يجب اتباعها لحماية الطفل من الأمراض المعدية في المدارس، منها:

  • التأكد من الحصول على جميع التطعيمات، ويعد الحصول على لقاح الانفلونزا وتحصينات الأمراض الأخرى أحد أفضل الطرق التي يمكنك القيام بها لحماية الطفل من انتشار الأمراض المعدية.
  • غسل اليدين بالماء والصابون جيدا بصورة منتظمة ومتكررة وتذكير الأطفال بأهمية غسل اليدين خاصةً مع بدء العام الدراسي الجديد،  من أهم الطرق لمنع انتشار الأمراض والعدوى، وتعليمهم كيفية غسل أيديهم بشكل صحيح بعد استعمال المرحاض والعطس والرشح والسعال وقبل الأكل، وهذا يساعد في تقليل خطر الإصابة بالمرض ومن ثم نقل العدوى إلى الآخرين.
  • تشجيع الطفل على تجنب الاتصال الوثيق مع الطلاب المرضى أو مشاركتهم الأدوات.
  • تعليم الطفل بأن يقوم بتغطية فمه وأنفه عند السعال أو العطس، وأن يقوم بذلك في منديل ورقي ومن ثم يرميه، وإذا لم يكن من الممكن الوصول إلى منديل في الوقت المناسب، عليه أن يسعل أو يعطس في ثنية ذراعه.
  • تعليم الطفل أيضا أن يبقي يديه بعيدتين عن عينيه وأنفه وفمه، لأن الجراثيم تنتشر بهذه الطريقة، مايحميه من الإصابة بالأمراض المعدية.
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أكلات تؤثر على دماغ طفلك وتركيزه، احذري من تقديمها

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نزلات البرد أكلات مهمة قدميها لطفلك بإستمرار لرفع مناعته تقوية المناعة الدكتور تامر عبد الحميد صحة الصحة

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