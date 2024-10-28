وقف إطلاق النار بغزة، بايدن يطالب إسرائيل بالقرار ونتنياهو ينتظر نتيجة الانتخابات الأمريكية

قال الرئيس الأمريكى، جو بايدن، مساء اليوم، نحن بحاجة إلى وقف إطلاق النار في غزة.

نتنياهو ينتظر نتيجة الانتخابات الأمريكية للتعامل مع غزة

فى ذات السياق، نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية عن مسؤولين قوله، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو ينتظر نتائج الانتخابات الأمريكية.

وأوضحت الصحيفة، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو ينتظر لمعرفة من سيخلف الرئيس جو بايدن قبل الالتزام بمسار دبلوماسي.

وأشار المسؤولين للصحيفة، أن نتنياهو لا يزال قادرا على تقديم تنازلات لكنه ينتظر من سيفوز بالانتخابات الأمريكية.

مناقشات مقترح صفقة التبادل الجديدة مع رئيس الموساد

من جهة أخري، كشف مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بينامين نتنياهو، اليوم، عن إجراء مناقشات المقترح جديد لـ صفقة تبادل الأسري، بين الاحتلال وحركة حماس.

ونقلت صحيفة "يسرائيل هيوم" عن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أن رئيس الموساد ديفيد برنيع، عاد من العاصمة القطرية "الدوحة"، والأطراف ناقشت مقترحا جديدا يجمع المقترحات السابقة لـ وقف إطلاق النار بغزة.

ووفق مكتب نتنياهو، المقترح الجديد حول صفقة التبادل، يأخذ في الاعتبار القضايا الرئيسة والتطورات الأخيرة بالمنطقة.