الجمعة 18 أكتوبر 2024
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خارج الحدود

البيت الأبيض: من السابق لأوانه معرفة كيفية رد حماس على اغتيال السنوار

البيت الأبيض، فيتو
البيت الأبيض، فيتو

أعلن البيت الأبيض، اليوم الجمعة، أنه لم يعد إلى طاولة المفاوضات بشأن محادثات وقف إطلاق النار في غزة.

وأوضح البيت الأبيض، أنه من السابق لأوانه معرفة كيف سترد حماس على اغتيال يحيى السنوار رئيس المكتب السياسي للحركة. 

وقبل وقت سابق، قال خليل الحية نائب رئيس حركة حماس في غزة، إن أسرى الاحتلال لن يعودوا إلا بوقف العدوان على غزة والانسحاب الكامل منها وخروج أسرانا من المعتقلات.

وأعلنت حركة حماس اليوم الجمعة، استشهاد يحيى السنوار رئيس المكتب السياسي للحركة.

وقال إن استشهاد القائد السنوار ومن سبقه من القادة لن يزيد حركتنا إلا قوة وصلابة، لافتا إلى أن السنوار واصل عطاءه بعد الخروج من المعتقل حتى اكتحلت عيناه بالطوفان العظيم.

استشهاد يحيى السنوار

 وأضاف خليل الحية: “كان السنوار استمرارا لقافلة الشهداء العظام على خطى الشيخ المؤسس أحمد ياسين.. دماء الشهداء ستظل توقد لنا الطريق وتشكل دافعا للصمود والثبات”.

وأكد خليل الحية: “حماس ماضية حتى إقامة الدولة الفلسطينية على كامل التراب الفلسطيني وعاصمتها القدس”.

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