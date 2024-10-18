جثة يحيى السنوار كلمة السر في صفقة تبادل الأسرى.. جثمان زعيم حماس ورقة تفاوض جديدة.. ودعوات دولية لوقف إطلاق النار في غزة

في خطوة قد تضفي بعدا جديدا على مفاوضات إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى حماس، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن إسرائيل قد تحتفظ بجثة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، يحيى السنوار، كورقة تفاوض.

وأكدت الصحيفة أن إسرائيل قد توافق على إعادة جثمان السنوار مقابل الإفراج عن عدد من الرهائن الإسرائيليين.

ويأتي هذا التطور بعد أن أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء أمس الخميس عن نجاحه في اغتيال السنوار بعد مطاردة استمرت لمدة عام كامل.

استشهاد السنوار وانتقال ملف المفاوضات

مع استشهاد السنوار، قدر مسؤولون إسرائيليون أن ملف المفاوضات بشأن الرهائن سينتقل الآن إلى قيادة حماس خارج قطاع غزة. ويعتقد هؤلاء المسؤولون أن هذا التحول قد يزيد من فرص التوصل إلى اتفاق، خاصة مع زيادة فعالية الضغوط التي يمارسها الوسطاء الدوليون، لإنهاء الصراع والتوصل إلى صفقة تبادل.

تصريحات نتنياهو وتعليقات دولية

عقب تأكيد استشهاد السنوار، علق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في خطاب متلفز، مشيرًا إلى أن اغتيال السنوار هو خطوة مهمة في الحرب ضد حماس، قائلًا: "الشخص الذي ارتكب أفظع مذبحة في تاريخ أمتنا، تم القضاء عليه، ولكن الحرب لم تنته بعد وعلينا استعادة المختطفين".

وتأتي تصريحات نتنياهو في ظل إصرار الحكومة الإسرائيلية على مواصلة العمليات العسكرية في غزة حتى تحقيق "النصر الكامل" واستعادة جميع الأسرى.

على الجانب الدولي، هنأ الرئيس الأمريكي جو بايدن نتنياهو بالنجاح في اغتيال السنوار، مؤكدًا على الدعم الأمريكي الثابت لإسرائيل في صراعها مع حماس. وفي السياق ذاته، صرح وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، بأن الولايات المتحدة ستواصل مضاعفة جهودها لإنهاء الصراع وضمان إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في غزة.

دعم أمريكي متواصل لإسرائيل

في إطار الدعم الأمريكي المتواصل، كثفت الولايات المتحدة مساعداتها العسكرية لإسرائيل منذ بدء الحرب على غزة. ومع سقوط أكثر من 42 ألف شهيد وإصابة نحو 100 ألف آخرين جراء العمليات العسكرية، أرسل البنتاغون حاملة طائرات حربية إلى شرق المتوسط كجزء من استعراض القوة العسكرية دعمًا لإسرائيل.

وأعلن البنتاجون عن استعداده لتزويد إسرائيل بكل ما تحتاجه لاستمرار العمليات العسكرية، بما في ذلك نشر منظومة صواريخ "ثاد" المتطورة، التي تعد من أحدث الأنظمة الدفاعية في العالم. هذه الخطوات تؤكد التزام الولايات المتحدة بأمن إسرائيل وتوفير كافة الإمكانيات اللازمة لدعم جهودها في الحرب.

تأثير مقتل السنوار على المفاوضات

يُعد استشهاد يحيى السنوار، الذي يُعتبر من أبرز قادة حماس والمخطط لهجوم 7 أكتوبر 2023، نقطة تحول كبيرة في مسار الحرب والمفاوضات بشأن الرهائن. ويأمل بعض المحللين أن تؤدي هذه الخطوة إلى فتح باب جديد نحو التوصل إلى اتفاق تبادل، خاصة أن قيادة حماس في الخارج قد تكون أكثر استعدادًا للتفاوض بعد فقدان قائدها العسكري والسياسي.

ورغم الضربة التي تعرضت لها حماس بمقتل السنوار، إلا أن الحركة لا تزال تحتفظ بعدد من الرهائن الإسرائيليين، وهو ما يتيح لها بعض النفوذ في أي مفاوضات مقبلة. ومع ذلك، يرى المراقبون أن اغتيال السنوار قد يزيد من الضغط على الحركة، ويعزز من قدرة الوسطاء الدوليين على إقناع الجانبين بالجلوس إلى طاولة المفاوضات.

آفاق الحل

في الوقت الذي تتزايد فيه الدعوات الدولية لوقف إطلاق النار واستغلال مقتل السنوار كفرصة للتفاوض، يبقى السؤال حول مدى استعداد كل من إسرائيل وحماس للدخول في مفاوضات حقيقية لإنهاء النزاع.

يرى بعض المحللين أن إسرائيل قد تكون أكثر مرونة في تقديم تنازلات إذا تم استخدام جثة السنوار كورقة تفاوض، لكن ذلك يعتمد بشكل كبير على موقف حماس وإمكانية التوصل إلى صفقة شاملة تتضمن إطلاق سراح الرهائن وتبادل الأسرى.

وفي الوقت نفسه، يستمر المجتمع الدولي في متابعة تطورات الصراع في غزة، وسط تحذيرات من تدهور الوضع الإنساني في القطاع. ومع مواصلة العمليات العسكرية الإسرائيلية، تزداد المخاوف من أن تطول الحرب دون تحقيق حل سياسي شامل، مما يزيد من تعقيد الوضع الأمني والإنساني في المنطقة.

مستقبل النزاع

على الرغم من الاحتفالات في إسرائيل بمقتل السنوار، إلا أن السؤال الأهم يبقى ما إذا كان هذا الانتصار العسكري سيؤدي إلى نهاية قريبة للحرب أم أنه سيفتح فصلًا جديدًا من التصعيد. وبينما تظل الحكومة الإسرائيلية مصرة على استمرار العمليات حتى تحقيق أهدافها، تبقى حماس قادرة على المناورة بما لديها من رهائن، مما يعني أن التفاوض سيظل خيارًا محتملًا في الأفق.

في نهاية المطاف، سيعتمد مستقبل الصراع على مدى قدرة الأطراف المختلفة على الاستفادة من التطورات الأخيرة لتحقيق اتفاق سياسي شامل، يضمن استعادة الأمن للإسرائيليين وتحسين الأوضاع الإنسانية للفلسطينيين في غزة.