رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس يطالب بإيقاف محرقة غزة

دعا المطران عطا الله حنا،رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، إلى وقف المحرقة المستمرة في شمال قطاع غزة، مشيرا إلى أن نداءات الاستغاثة تتوالى من هناك، حيث يواجه الفلسطينيون نكبة جديدة تستهدف تهجيرهم عن أرضهم. وأضاف أن الفلسطينيين مصرّون على الصمود والبقاء رغم الحصار والآلة العسكرية، مشددًا على ضرورة تحرك العرب وقادتهم والأحرار في الأمة العربية لدعم الفلسطينيين، ووقف العدوان ورفع الحصار عن غزة.

موقف الروم الأرثوذكس من جرائم إسرائيل المستمرة في غزة

وأكد المطران حنا أن السكوت أمام هذه الجرائم غير مقبول، وأن على المؤسسات الأممية والمنظمات الإنسانية أن تتحمل مسؤولياتها، داعيًا إلى تحرك عاجل لوقف العدوان في غزة ولبنان.

ولفت إلى المعاناة اليومية التي يعيشها سكان غزة، حيث تنهمر عليهم القذائف وتُهدم منازلهم، ما اضطرهم للعيش في خيام معرضة لمخاطر البرد والشتاء القاسي.

أهمية إيقاف حرب غزة

وختم قائلًا: "أنقذوا أهلنا في غزة، فهم يستحقون الحياة والكرامة، لا القسوة والمعاناة." ووجّه نداءً إلى الأحرار حول العالم للعمل على وقف ما وصفه بحرب الإبادة التي تحصد المزيد من الأرواح البريئة كل يوم، مؤكدًا: "أوقفوا الحرب، أوقفوا هذه المقتلة، كفانا دماءً وآلامًا وأحزانًا."