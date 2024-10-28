الإثنين 28 أكتوبر 2024
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خارج الحدود

تقارير عبرية: 300 ألف إسرائيلي سيطلبون العلاج النفسي بعد الحرب

تل أبيب، فيتو
تل أبيب، فيتو

 أفادت هيئة البث العبرية عن تقديرات لـ وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الإثنين، بأن نحو 300 ألف  إسرائيلي سيطلبون العلاج النفسي بعد الحرب.

واعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان  اليوم الاثنين، بإصابة 7 ضباط وجنود في معارك جنوب لبنان خلال الساعات الـ24 الماضية.

 

اشتباكات حزب الله وجيش الاحتلال الإسرائيلي 

 وفي المقابل قال حزب الله اللبناني، إنه استهدف برشقة صاروخية تجمعًا لجنود الاحتلال الإسرائيلي في منطقة العمرا غربي الوزاني.

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين أعلن حزب الله عن استهداف تجمع لقوات إسرائيلية جنوبي لبنان، حسبما أفادت تقارير إخبارية.

وجاء ذلك بعد ساعة من تكثيف حزب الله اللبناني هجماته على شمال إسرائيل، حيث دوت صافرات الإنذار، اليوم الاثنين، في مستوطنة كريات شمونة والمناطق المحيطة بها.

ووجه الحزب إنذارًا عاجلًا إلى سكان كريات شمونة، مطالبًا إياهم بإخلائها فورًا.

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حزب الله يستهدف تجمعًا لقوات إسرائيلية جنوبي لبنان

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