حزب الله يستهدف شركة للصناعات العسكرية بعكا

أعلن حزب الله اللبناني، في بيان صادر عنه اليوم الإثنين، أن مقاتليه استهدفوا شركة يوديفات للصناعات العسكرية جنوب شرق عكا بمسيرة انقضاضية

هجمات حزب الله على إسرائيل

وفي وقت سابق من اليوم الإثنين، قال حزب الله إنه استهدف تجمع لقوات إسرائيلية جنوبي لبنان، حسبما أفادت تقارير إخبارية.

وجاء ذلك بعد ساعة من تكثيف حزب الله اللبناني هجماته على شمال إسرائيل، حيث دوت صافرات الإنذار، اليوم الإثنين، في مستوطنة كريات شمونة والمناطق المحيطة بها.

ووجه الحزب إنذارًا عاجلًا إلى سكان كريات شمونة، مطالبًا إياهم بإخلائها فورًا.

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