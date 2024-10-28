الإثنين 28 أكتوبر 2024
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خارج الحدود

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعترف بإصابة 7 ضباط وجنود بمعارك جنوب لبنان

جيش الاحتلال، فيتو
جيش الاحتلال، فيتو

اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان صادر عنه اليوم الاثنين، بإصابة 7 ضباط وجنود في معارك جنوب لبنان خلال الساعات الـ24 الماضية.

اشتباكات حزب الله وجيش الاحتلال الإسرائيلي 

وفي المقابل قال حزب الله اللبناني، إنه استهدف برشقة صاروخية تجمعًا لجنود الاحتلال الإسرائيلي في منطقة العمرا غربي الوزاني.

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين أعلن حزب الله عن استهداف تجمع لقوات إسرائيلية جنوبي لبنان، حسبما أفادت تقارير إخبارية.

وجاء ذلك بعد ساعة من تكثيف حزب الله اللبناني هجماته على شمال إسرائيل، حيث دوت صافرات الإنذار، اليوم الاثنين، في مستوطنة كريات شمونة والمناطق المحيطة بها.

ووجه الحزب إنذارًا عاجلًا إلى سكان كريات شمونة، مطالبًا إياهم بإخلائها فورًا.

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جيش الاحتلال الإسرائيلي يزعم اعتراض مسيرة بالجليل الغربي

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جيش الاحتلال يعلن إصابة 27 من جنوده في لبنان خلال الـ 24 ساعة الماضية

 

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جيش الاحتلال لبنان حزب الله

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