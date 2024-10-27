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خارج الحدود

الحرب على وشك الاندلاع، تايوان تجلب الصواريخ والصين تنشر المقاتلات

الجيش الصينى، فيتو
الجيش الصينى، فيتو

الصين وتايوان، نشرت بكين اليوم الأحد، حوالي 20 طائرة مقاتلة ومسيرة، في إطار "دورية مشتركة للاستعداد القتالي" حول تايوان، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع التايوانية.

الصين تنشر 19 طائرة قرب جزيرة تايوان 

وقالت وزارة الدفاع التايوانية، فى بيان لها، إنها رصدت 19 طائرة صينية، الأحد، بينها طائرات مقاتلة ومسيّرات، قرب الجزيرة لنحو 4 ساعات.

 

وأوضحت وزارة الدفاع التايوانية، أن "الجيش التايواني راقب عن كثب الوضع من خلال أنظمة الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع المشتركة، ونشر طائرات وسفنا حربية وأنظمة صواريخ أرضية كوسيلة لرد متناسب".

بكين تعبر عن إدانته لبيع أنظمة صواريخ أمريكية إلى تايوان

وكانت الصين أعربت عن إدانتها، مساء أمس السبت، عملية بيع أنظمة صواريخ أمريكية وافقت عليها واشنطن، الجمعة، لتايوان، منددة بإجراء "يضر بشكل خطير بالعلاقات الصينية الأميركية" و"يعرض السلام للخطر" في المنطقة.

قدرات الجيش الصينى، فيتو
قدرات الجيش الصينى، فيتو

وقالت الخارجية الصينية في بيان، إن بيع أنظمة صواريخ أرض-جو لتايوان "ينتهك بشكل خطير سيادة الصين ومصالحها الأمنية، ويضر بشكل خطير بالعلاقات الصينية الأميركية ويعرض للخطر السلام والاستقرار" في المضيق.

 

وأكدت الصين أنها ستتخذ "جميع التدابير اللازمة للدفاع بحزم عن السيادة الوطنية والأمن والسلامة الإقليمية".

صفقة تسليح أمريكية إلى تايوان تثير غضب الصين 

تشمل الصفقة الأمريكية البالغة قيمتها 1,16 مليار دولار، والتي لا يزال يتعين أن يوافق عليها الكونجرس، أنظمة مختلفة مضادة للطائرات، تشمل أنظمة "ناسامس" و123 صاروخا، وفق الوكالة المسؤولة عن المبيعات العسكرية للخارج.

 

وثمة صفقة أخرى أعلن عنها، الجمعة الماضى، تتضمن أنظمة رادار بمبلغ إجمالي قدره 828 مليون دولار. وستؤخذ هذه المعدات مباشرة من مخزونات القوات الجوية الأمريكية.

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