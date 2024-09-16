دروع متعفنة، أمريكا تدعم تايوان بمعدات عسكرية فاسدة

ذكرت صحيفة ديلي تلجراف البريطانية في تقرير أن الولايات المتحدة أرسلت معدات عسكرية غير صالحة للاستعمال إلى تايوان بما في ذلك ما وصفته الصحيفة بـ" الدروع المتعفنة والذخيرة منتهية الصلاحية".

أمريكا ترسل أسلحة متعفنة إلى تايوان

وبحسب "ديلي تلجراف" فقد تعرضت المعدات لأضرار ناجمة عن المياه من نوفمبر 2023 إلى مارس 2024، حيث ظلت في ميناء الشحن الجوي لأكثر من 3 أشهر في انتظار النقل الجوي إلى تايوان.

وقال موظفون في المعهد الأمريكي في تايوان إن المعدات كانت "مبللة بالكامل ومليئة بالعفن".

وبحسب التقرير، قالت وزارة الدفاع الوطني التايوانية إن تايوان تلقت 2.7 مليون طلقة ذخيرة.

بايدن يوافق على الدعم العسكري إلى تايوان

وسمح قانون تفويض الدفاع الوطني لعام 2023 للرئيس الأمريكي بسحب ما يصل إلى مليار دولار من مخزون وزارة الدفاع الحالي لتقديم المساعدة العسكرية لتايوان.

في يوليو من العام الماضي، وافق جو بايدن على معدات وخدمات عسكرية بقيمة 345 مليون دولار لتقديم المساعدة إلى تايوان.

أدى تسليم المعدات العسكرية المعيبة إلى تكاليف إضافية للسلطات التايوانية وأسابيع من تفريغ وتجفيف وجرد العناصر الرطبة والعفنة.

وخلص التقرير إلى أن تسليم العناصر غير القادرة على أداء المهام يعيق قدرة وزارة الدفاع على تحقيق أهداف التعاون الأمني المحددة وقد يؤدي إلى فقدان ثقة الشركاء في الولايات المتحدة".

وقالت وزارة الدفاع الوطني التايوانية لوسائل الإعلام المحلية إن الموضوع قيد المراجعة والمعالجة بشكل مشترك من قبل كل من تايوان والولايات المتحدة.