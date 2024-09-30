قيمتها 567 مليون دولار، أمريكا تقدم مساعدات دفاعية لتايوان
قرر الرئيس الأمريكي جو بايدن، تفويض وزير الخارجية أنتوني بلينكن، في سلطة السحب المباشر من مخزون الأسلحة الأمريكية لتقديم مساعدات دفاعية إلى تايوان.
أمريكا تقدم مساعدات دفاعية لتايوان
وأوضح البيت الأبيض أن بايدن منح بلينكن سلطة السحب المباشر في مبلغ 567 مليون دولار.
ومن المقرر أن يستخدم بلينكن المبلغ في تقديم مساعدات دفاعية، ودعم للقوات المسلحة.
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