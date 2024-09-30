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خارج الحدود

قيمتها 567 مليون دولار، أمريكا تقدم مساعدات دفاعية لتايوان

الرئيس الأمريكي جو
الرئيس الأمريكي جو بايدن، فيتو

قرر الرئيس الأمريكي جو بايدن، تفويض وزير الخارجية أنتوني بلينكن، في سلطة السحب المباشر من مخزون الأسلحة الأمريكية لتقديم مساعدات دفاعية إلى تايوان.

 أمريكا تقدم مساعدات دفاعية لتايوان 

وأوضح البيت الأبيض أن بايدن منح بلينكن سلطة السحب المباشر في مبلغ 567 مليون دولار.

ومن المقرر أن يستخدم بلينكن المبلغ في تقديم مساعدات دفاعية، ودعم للقوات المسلحة.

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الرئيس الامريكي جو بايدن وزير الخارجية انتوني بلينكن تايوان

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