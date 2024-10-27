بيكاسو الصغير، طفل ألماني عمره ٣ سنوات يصبح نجما في عالم الفن

اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي في ألمانيا بطفل صغير يدعى لاورنت شفارتز البالغ ثلاث سنوات، بعدما أصبح نجمًا على "إنستغرام" وفي عالم الفن، وقد أطلقت عليه بعض وسائل الإعلام لقب "بيكاسو الصغير".

طفل صغير يدخل عالم الفن

وقام الطفل برسم لوحات قماشية بعضها أكبر منه حجمًا، مع أنماط مجردة وملونة باستخدام فرش أو لفافة طلاء، مستعينًا أحيانًا بأصابعه بعد تغميسها بالطلاء.

وقد اكتشفت أسرة الطفل شغفه هذا قبل عام تقريبًا، خلال إجازة مع عائلته في فندق كانت مُقامة فيه ورشة عمل.

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