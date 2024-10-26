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حوادث

السيطرة على حريق داخل شقة سكنية في فيصل دون إصابات

حريق، فيتو
حريق، فيتو

اندلع حريق داخل شقة سكنية فى منطقة فيصل، وعلى الفور تمت السيطرة عليه دون إصابات.

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تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا من الأهالى بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى منطقة فيصل وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء إلى المكان وتمت عملية إخماد الحريق.

ويستمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، لأقوال شهود العيان وقاطنى الشقة لكشف ملابسات الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

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حريق شقة أمن الجيزة سيارات الإطفاء فيصل

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