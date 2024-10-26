السبت 26 أكتوبر 2024
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السيطرة على حريق حديقة أشجار وموالح بمركز أخميم في سوهاج

إخماد حريق فى حديقة
إخماد حريق فى حديقة فى سوهاج،فيتو

تمكنت الحماية المدنية بمديرية أمن سوهاج من السيطرة على حريق نشب داخل حديقة أشجار وموالح بمركز أخميم دون إصابات. 


نشوب حريق داخل حديقة أشجار موالح بمركز أخميم 

تلقى اللواء صبرى عزب مساعد الوزير ومدير أمن سوهاج إخطارًا من اللواء محمود طه مدير المباحث الجنائية ما يفيد من وحدة مباحث أخميم تلقى العقيد شريف طنطاوي مأمور مركز شرطة أخميم بنشوب حريق بـ "4" نخلات بجوار سور من الداخل بحديقة أشجار وموالح ملك ورثة “عبد الله م. ح. ا”،  المستأجرة لـ “عمر م ق ك”، 43 عامًا - مزارع ومقيم دائرة المركز  وتم الدفع بسيارتي إطفاء والسيطرة على الحريق وإخماده.

بالانتقال والفحص تبين انه لــم ينجــم عــن ذلك ثمــة إصابـــات والتلفيات عبارة عن احتراق 4 نخلات بعض مخلفات الأشجار.


التحقيقات تنفي الشبهة الجنائية وحرق المخلفات وراء الحريق 
وخلال التحقيقات أفاد المستأجر سالف البيان بمضمون ما سبق  وأضاف أن سبب الحريق تطاير شرر علي النخيل أثناء قيامه بحرق بعض مخالفات الأشجار داخل الحديقة ولم يتهم أحدًا بالتسبب فـي ذلك ونفي الشبهة الجنائية تحرر المحضر اللازم.

 

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