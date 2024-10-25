السبت 26 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

مصرع شخص صدمه قطار وإصابة 5 أشخاص باختناق بسبب حريق في المنيا

مصرع وإصابة 5 أشخاص
مصرع وإصابة 5 أشخاص في حادثين منفصلين بالمنيا

شهدت محافظة المنيا، اليوم الجمعة، مصرع وإصابة 5 أشخاص في حادثين منفصلين، تم نقل المصابين والجثة إلى المستشفيات، وتم تحرير محاضر بالواقعتين.

مصرع وإصابة 5 أشخاص في حادثين منفصلين بالمنيا

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا من غرفة عمليات يتضمن نشوب حريق هائل  بمنطقة ألعاب الاطفال، بنادي المهندسين بحي النوادي، بمدينة المنيا الجديدة، بسبب ماس كهربائي.

على الفور إنتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتم اخماد الحريق ولكن تسبب في إصابة 4 أشخاص.

مصرع شخص صدمة قطار في المنيا 

ولقي شخص مصرعه، صدمه قطار أثناء عبوره المزلقان في محطة سكة حديد قرية الروضة التابعة إداريا لمركز ملوي جنوب محافظة المنيا.

تم نقل المصابين إلى مستشفى المنيا العام لتلقى العلاج اللازم وايداع الجثة مشرحة مستشفى ملوي التخصصي، وتم تحرير محاضر بالواقعتين وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

مصرع شخص صدمة قطار في المنيا صدمة قطار في المنيا قطار في المنيا المنيا مصرع شخص مصرع وإصابة 5 أشخاص حادثين منفصلين بالمنيا حوادث المنيا اخبار حوادث المنيا أخبار حوادث محافظة المنيا حوادث المنيا اليوم أخبار حوادث المنيا اليوم حوادث محافظة المنيا اليوم

مواد متعلقة

مصرع وإصابة 4 أشخاص إثر انقلاب تروسيكل بصحراوي المنيا

زراعة 107 شتلات بمطاي وسمالوط في المنيا ضمن مبادرة 100 مليون شجرة

محافظ المنيا: تسهيلات غير مسبوقة لجذب الاستثمارات للمنطقة الصناعية

محافظ المنيا يشارك أبناء مدرسة النور للمكفوفين الاحتفال باليوم العالمي للعصا

سامحوني حين يأتي الرحيل، بني مزار تتشح بالحزن لوفاة مريض سرطان تنبأ بموته

زوج ينهي حياة زوجته بسبب خلافات عائلية بالمنيا

مصرع طفل صدمه قطار بمزلقان أبو قرقاص في المنيا

محافظ المنيا: ضبط 162 مخالفة خلال حملات تفتيشية تموينية مكبرة

الأكثر قراءة

لاعب الزمالك يفتح النار على مجلس الإدارة: لا ترتقوا لتكونوا مسؤولين

الجيش الإسرائيلي يعلن عودة طائراته إلى قواعدها بعد تنفيذ الهجوم على إيران

في 20 نقطة، تفاصيل الهجوم الإسرائيلي على إيران

لقطات تظهر الأوضاع في طهران بعد الضربات الإسرائيلية (فيديو)

أسعار الأعلاف والحبوب، تراجع علف الصويا في الأسواق

الجيش الإسرائيلي: إذا ارتكبت إيران خطأ جديدا من التصعيد فسوف نكون ملزمين بالرد

هيئة البث الإسرائيلية تعلن انتهاء الهجوم على إيران بعد شن ثلاث موجات من الضربات

أكسيوس: الموجتان الثانية والثالثة من الهجوم الإسرائيلي ركزتا على قواعد الصواريخ والمسيرات ومواقع الإنتاج

منوعات

المزيد

تعتذر عن إبادة وترتكب أخرى؟ فلسطيني يحرج بايدن أثناء حديثه عن الهنود الحمر (فيديو)

هجوم بسكين في ثاني أكبر مدينة روسية (فيديو)

فضيحة جنسية تهز مدرسة أمريكية بارزة في نيويورك

بريطانية تعلق بين قرون غزالين

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار القصدير بالسوق المحلي اليوم الجمعة

أسعار الشوفان مساء اليوم الجمعة 25- 10- 2024 في الأسواق

كام وصل سعر الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الجمعة 25/10/2024؟

أسعار الزيت مساء اليوم الجمعة 25- 10- 2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

الأوراق المطلوبة للتعاقد مع المعلمين العاملين بالحصة (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم السبت 26-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم السبت 26-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم السبت 26-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads