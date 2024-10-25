مصرع شخص صدمه قطار وإصابة 5 أشخاص باختناق بسبب حريق في المنيا

شهدت محافظة المنيا، اليوم الجمعة، مصرع وإصابة 5 أشخاص في حادثين منفصلين، تم نقل المصابين والجثة إلى المستشفيات، وتم تحرير محاضر بالواقعتين.

مصرع وإصابة 5 أشخاص في حادثين منفصلين بالمنيا

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا من غرفة عمليات يتضمن نشوب حريق هائل بمنطقة ألعاب الاطفال، بنادي المهندسين بحي النوادي، بمدينة المنيا الجديدة، بسبب ماس كهربائي.

على الفور إنتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتم اخماد الحريق ولكن تسبب في إصابة 4 أشخاص.

مصرع شخص صدمة قطار في المنيا

ولقي شخص مصرعه، صدمه قطار أثناء عبوره المزلقان في محطة سكة حديد قرية الروضة التابعة إداريا لمركز ملوي جنوب محافظة المنيا.

تم نقل المصابين إلى مستشفى المنيا العام لتلقى العلاج اللازم وايداع الجثة مشرحة مستشفى ملوي التخصصي، وتم تحرير محاضر بالواقعتين وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.