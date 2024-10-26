الدوري السعودي، الفيحاء يتقدم على الاتفاق بهدف في الشوط الأول (فيديو وصور)

تقدم فريق الفيحاء على نظيره الاتفاق بهدف نظيف في الشوط الأول من المباراة التي تجمع بينهم اليوم السبت ضمن إطار الجولة الثامنة من منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

وسجل الهدف اللاعب رينزو لوبيز في الدقيقة 28 من الشوط الأول.

First goal, nailed it by Renzo lopez 🧡🧡🧡 pic.twitter.com/s75Ly6EhEb — Alfayha Club (@AlfayhaSC_en) October 26, 2024

تشكيل الاتفاق أمام الفيحاء

ترتيب الفيحاء أمام الأتفاق

ترتيب الفيحاء والأتفاق في الدوري السعودي

ويحتل فريق الاتفاق المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 10 نقاط، بينما يتواجد الفيحاء في المركز قبل الأخير برصيد 5 نقاط.