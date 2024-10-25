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رياضة

في غياب طارق حامد، ضمك يخسر من القادسية 2ـ1 بالدوري السعودي (صور)

ضمك والقادسية، فيتو
ضمك والقادسية، فيتو

فاز فريق القادسية علي نظيره ضمك بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهم اليوم علي ملعب “ الأمير محمد بن فهد ”، في إطار الجولة الثامنة من منافسات الدوري السعودي للمحترفين

وسجل هدف التقدم لفريق القادسية اللاعب كينيونيس في الدقيقة 39، وأضاف أوباميانج الهدف الثاني للقادسية في الدقيقة 88، فيما أحرز ديالوهدف ضمك الوحيد بالدقيقة 5+90. 

ويغيب طارق حامد المحترف في صفوف ضمك عن مباراة فريقه، وذلك بسبب الإصابة التي يعاني منها. 

تشكيل ضمك أمام القادسية 

تشكيل القادسية أمام ضمك 

ترتيب ضمك والقادسية في الدوري السعودي 

وبتلك النتيجة يرفع فريق القادسية رصيده إلي النقطة 13في المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري السعودي، فيما يتواجد ضمك في المركز الثالث عشر بـ 7 نقاط. 

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التشكيل الرسمي لمباراة ضمك والقادسية بالدوري السعودي، وهذا موقف طارق حامد

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