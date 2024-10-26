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خارج الحدود

ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان إلى 2653 شهيدا

غارات إسرائيلية على
غارات إسرائيلية على لبنان، فيتو

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية في بيان صادر عنها اليوم السبت، عن ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان إلى 2653 شهيدا و12360 مصابا منذ بدء العدوان الإسرائيلي على البلاد.

 

ضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان 

وذكرت وسائل إعلام لبنانية اليوم السبت، أن مسعفا استشهد وأصيب 12 آخرين بضربة إسرائيلية استهدفت مركزا صحيا في بلدة البازورية في جنوب لبنان.

 

العدوان الإسرائيلي على لبنان 

وارتفعت الحصيلة الإجمالية للقتلى من المسعفين منذ بدء العدوان الإسرائيلي على لبنان إلى 164 قتيلا و275 جريحا.

ومن جهتها، أدانت وزارة الصحة العامة في لبنان إصرار قوات جيش الاحتلال  الإسرائيلي على استهداف المراكز والطواقم الطبية والصحية، وكررت مناشدتها للمجتمع الدولي لوضع حد لهذا المسلسل الطويل من الاعتداءات اللاإنسانية.

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