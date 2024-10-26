الجيش الإسرائيلي يعلن عودة طائراته إلى قواعدها بعد تنفيذ الهجوم على إيران

أعلن الجيش الإسرائيلي، أن طائراته عادت إلى قواعدها بعد تنفيذ الهجوم على إيران.

وكانت هيئة البث الإسرائيلية، أعلنت انتهاء الهجوم على إيران بعد شن ثلاث موجات من الضربات.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه "استكمل ضربات موجهة ودقيقة على أهداف عسكرية بعدد من المناطق في إيران".

ذكرت موقع أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين، إن إسرائيل شنت ثلاث موجات من الضربات على إيران

أضافت: الموجتان الثانية والثالثة من الهجوم الإسرائيلي ركزتا على قواعد الصواريخ والمسيَّرات ومواقع الإنتاج.

وأعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال دانيال هاجاري، صباح اليوم السبت، إن جيش الاحتلال هاجم أهدافًا عسكرية في إيران بشكل دقيق.

كما ذكرت الإذاعة العبرية أن عشرات المقاتلات تشارك في هجمات على أهداف بطهران ومشهد ومحطة للطاقة بكرج، مشيرًا إلى أن منظومات الدفاع الجوية للاحتلال والأمريكية بالمنطقة متأهبة بشكل كامل.