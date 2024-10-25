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رياضة

الإسماعيلي يفوز علي مشيرب في ختام معسكره بقطر

الإسماعيلي, فيتو
الإسماعيلي, فيتو

اختتم فريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي، مبارياته الودية في معسكره بقطر بالفوز على مشيرب بهدف، في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة، على ملعب جامعة قطر.

سجل خالد النبريصي، هدف المباراة الوحيد، في الدقيقة 77 من عمر اللقاء.

دخل الفريق المباراة، بتشكيل ضم كلا من: أحمد عادل في حراسة المرمى، عبد الكريم مصطفى، محمد عمار عماد حمدي محمد نصر نادر فرج محمد عبد السميع، محمد حسن محمد بيومي مروان حمدي وخالد النبريصي.

وشهدت أحداث الشوط الثاني، مشاركة كل من: إريك تراوري، حاتم سكر، هشام محمد، عمر القط.

وخاض الفريق المباراة، بأحد أطقم التدريبات، على أن يظهر الطقم الأساسي للموسم الجديد، مع انطلاقة مشوار الدراويش في مسابقة الدوري.

ويستهل الفريق مشواره في مسابقة الدوري، بمواجهة غزل المحلة، يوم 2 نوفمبر المقبل، على أن تعود البعثة إلى القاهرة غدا السبت، بعد نهاية المعسكر.

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النادى الإسماعيلى الاسماعيلي قطر جامعة قطر خالد النبريصي

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