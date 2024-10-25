السبت 26 أكتوبر 2024
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بريطانية تعلق بين قرون غزالين

غزال، فيتو
غزال، فيتو

أصيبت امرأة بريطانية بجروح بعدما علقت بين قرون غزالين يتشاجران في منتصف الطريق، حسبما أفادت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية.

 بريطانية تعلق بين قرون غزالين

وجاء في مقال نشرته الصحيفة أن الحادث وقع في مديرية كورنوال.

وقالت الصحيفة:"إن الشرطة تلقت بلاغا من أحد السكان المحليين قال فيه إن امرأة علقت بين قرون غزالين يتشاجران في منتصف الطريق".

غزالين تشابكت قرونهما ببعضها البعض

وأشارت إلى أن السيدة رأت غزالين تشابكت قرونهما ببعضها البعض، فقررت مساعدتهما، ولكن نتيجة لذلك وجدت نفسها عالقة بينهما.

وعلى الفور، وصلت الشرطة إلى مكان الحادث، وأنقذت السيدة، التي تعرضت لبعض الإصابات وتم نقلها إلى المستشفى.

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