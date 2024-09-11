غزال يستنجد بسيارة شرطة في الطريق العام لإنقاذ حياته (فيديو)

انتشر خلال الساعات الماضية مقطع فيديو طريفا على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر اعتراض غزال لسيارة شرطة بولندية بهدف إنقاذه بعدما علق رأسه داخل عبوة فارغة.

وفى التفاصيل، اعترض الغزال سيارة الشرطة البولندية، أثناء دوريتهم في ساعات متأخرة من الليل، حيث تم مساعدة الغزال، والتقاط الفيديو له بواسطة كاميرا أحد رجال الشرطة الذين كانوا داخل السيارة.

وظهر فى مقطع الفيديو الغزال وهو في حالة عدم اتزان على الطريق العام، ولولا مساعدة رجال الشرطة له وتخليصه لكانت النتيجة مأسوية.