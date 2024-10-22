الأربعاء 23 أكتوبر 2024
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نائب محافظ بني سويف يستعرض تفاصيل مشروع اللامركزية الحاكمة بمؤتمر السكان

نائب محافظ بني سويف
نائب محافظ بني سويف يشارك بالمؤتمر العالمي للسكان، فيتو

شارك الدكتور بلال حبش نائب محافظ بني سويف، ورئيس لجنة التنمية البشرية ومشرف عام وحدة السكان بالمحافظة، في جلسة الإستراتيجية الوطنية للسكان والخطة المتسارعة بالمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وفي إطار المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان".

 

نائب محافظ بني سويف يشارك بالمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية
نائب محافظ بني سويف يشارك بالمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية

 

مشروع اللامركزية والحاكم ببني سويف

حيث قام نائب محافظ بني سويف، بعرض مشروع اللامركزية والحاكم بمحافظة بني سويف، وذلك بتوجيهات من المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، على رأس فريق عمله، ضم كل من: الدكتورة سماح جاد وكيل وزارة الصحة والسكان ببني سويف، والدكتور محمد قريبه، وكيل مديرية الصحة، ومحمد البحيري مقرر لجنة التنمية البشرية ومدير وحدة السكان، نيرة نبيل، وهاجر حسين، ومحمد محمود، ومنال طه، أعضاء وحدة السكان بالمحافظة أعضاء لجنة التنمية البشرية.

 

نائب محافظ بني سويف يشارك بالمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية
نائب محافظ بني سويف يشارك بالمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية

 

فعاليات جلسة الإستراتيجية الوطنية للسكان 

كما حضر فعاليات جلسة الإستراتيجية الوطنية للسكان والخطة المتسارعة بالمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية، كل من: الدكتورة عبلة الألفي نائبة وزير الصحة والسكان، والدكتور عاطف الشيتاتي مقرر المجلس القومي للسكان سابقا، والدكتور حسين عبدالعزيز مستشار الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، ودولا الشعراوي، محلل برامج السكان والتنمية بصندوق الأمم المتحدة.

 

نائب محافظ بني سويف يشارك بالمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية
نائب محافظ بني سويف يشارك بالمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية

 

المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية

والمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية، هو حدث دولي يهدف إلى مناقشة القضايا المتعلقة بالنمو السكاني وتأثيراته على الصحة والتنمية المستدامة، حيث يجمع المؤتمر خبراء وصناع قرار من مختلف القطاعات، بما في ذلك الصحة العامة، والتنمية الاجتماعية، والبيئة، والاقتصاد، لتبادل المعرفة والخبرات.

 

وتناولت جلسات المؤتمر مواضيع متعددة مثل حقوق الإنسان، والسياسات السكانية، وتحسين خدمات الصحة، وتمكين النساء والشباب، ودور التكنولوجيا في تعزيز الصحة والتنمية، حيث يهدف المؤتمر إلى وضع إستراتيجيات فعالة لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للناس في جميع أنحاء العالم.

 

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