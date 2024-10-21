إزالة مقهى و2 كشك في حملة إزالة تعديات واشغالات بمركز بني سويف

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف بتنفيذ حملة مكبرة لإزالة المخالفات والإشغالات، تحت إشراف رئيس المدينة، علي يوسف، أسفرت عن إزالة مقهى مخالف صدر له قرار إزالة داخل الحيز العمراني، بالإضافة إلى إزالة عدد 2 كشك مخالف في ميدان الزراعيين، وذلك في إطار الجهود المستمرة لمواجهة التعديات على الأراضي الزراعية والأماكن العامة لتحسين المظهر العام للمدينة وتنظيم الخدمات المقدمة للمواطنين.

جهود الوحدة المحلية بمركز بني سويف

كما قامت الوحدة المحلية برفع المخلفات والقمامة من الشوارع الرئيسية والفرعية، بما في ذلك ميدان الزراعيين وشارع ترعة البوصة وكورنيش النيل، في إطار جهود المحافظة لتحسين منظومة النظافة العامة، حيث نفذت إدارة الحدائق أعمال قص وتهذيب الأشجار داخل منطقة تجنيد بني سويف، مع رفع جميع المخلفات الناتجة عن هذه الأعمال.

حملة إزالة تعديات واشغالات بمركز بني سويف

وأمتدت جهود الوحدة المحلية إلى القرى المجاورة مثل بليفيا والحكامنة والدوالطة وبني حمد وإبشنا وحاجر بني سليمان وإهناسيا الخضراء وبني عفان ودموشيا، حيث تم رفع القمامة والمخلفات، مما أسهم في توفير بيئة صحية للمواطنين، كما تم إزالة تعديات على مساحة من الأرض الزراعية في منطقة الأزهري، في خطوة تهدف إلى الحفاظ على الأراضي الزراعية ومنع أي تجاوزات تؤثر على الموارد الطبيعية.

الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف

وتأتي هذه الحملة في إطار توجيهات الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، الذي أكد على ضرورة تيسير سبل حل المشكلات في أسرع وقت ممكن، وتوفير الدعم الكامل للخدمات التي تقدمها الدولة للمواطنين.