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نائب محافظ بني سويف يناقش تيسيرات إعداد مشروع بحثي في التنمية الاقتصادية

نائب محافظ بني سويف
نائب محافظ بني سويف مع فريق من الباحثين

 التقى بلال حبش، نائب محافظ بني سويف، بفريق من الباحثين المتخصصين بمعهد التخطيط القومي، ضم: الدكتور فريد عبد العال، بالمعهد ورئيس فريق البحث، والدكتور أحمد عبد العزيز البقلي، والدكتورة أمل زكريا، مدير مركز التنمية الإقليمية، والدكتور أحمد حلمي، المستشار بمركز نظم المعلومات المكانية، وفي حضور علاء سعيد، مدير الوحدة الاقتصادية بالمحافظة.

 

بحثي أكاديميي عن التنمية الاقتصادية

 ويأتي اللقاء في ضوء توجيهات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، وفي إطار التعاون المشترك بين المحافظة ومعهد التخطيط القومي، لتوفير التسهيلات اللازمة لإعداد مشروع بحثي أكاديميي بعنوان "التنمية الاقتصادية المحلية بين العدالة المكانية والتنافسية العالمية بالتطبيق على إقليم شمال الصعيد" ضمن خطة بحوث معهد التخطيط القومي للعام الأكاديمي 2024-2025.

وخلال الاجتماع ناقش نائب المحافظ الأهداف الرئيسية لهذا البحث، التي تركز على آليات تحقيق التنمية الاقتصادية المحلية في المحافظة بما يتماشى مع المعايير العالمية للتنافسية والعدالة المكانية، بجانب استعراض النقاط الأساسية التي يتناولها البحث، بما في ذلك كيفية تعزيز العدالة المكانية في توزيع الموارد والخدمات على مستوى إقليم شمال الصعيد، للخروج بتوصيات محددة وقابلة للتنفيذ تساهم في تحسين مستوى التنافسية الاقتصادية للإقليم على المستوى الوطني والدولي.

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