إصابة 3 أشخاص بحادث انقلاب سيارة طريق بنى سويف الفيوم

أصيب 3 أشخاص بإصابات مختلفة، اليوم الثلاثاء، إثر انقلاب سيارة "فان باص" على طريق بنى سويف الفيوم الجديد في مدخل قرية نعيم، وتم استدعاء سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى.

بلاغ حادث سير ببني سويف

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة بنى سويف إخطارا يفيد بإصابة 3 أشخاص بإصابات مختلفة، اليوم الثلاثاء، إثر انقلاب سيارة سوزوكي على طريق بنى سويف الفيوم الجديد في مدخل قرية نعيم، وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقل المصابين إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم لهم.

إصابة 3 أشخاص بحادث بني سويف

وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقل المصابين إلى مستشفى جامعة بنى سويف، لتلقي العلاج اللازم لهم، وإجراء الفحوصات الطبية لهم، وهم: محمد حسن، 36 سنة، مصاب باشتباه كسر بالكتف الأيمن، وحسين أحمد، 37 سنة، مصاب باشتباه كسر بالعمود الفقري، وأمين محمد، 35 سنة، مصاب باشتباه كسر بالفقرات العنقية.

وتم إجراء الإسعافات الأولية اللازمة لهم، وإجراء الفحوصات الطبية للوقوف على مدى اصابتهم، ودرجة الإصابة التي لحقت بهم في الحادث، وجار تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.