الثلاثاء 22 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

إصابة 3 أشخاص بحادث انقلاب سيارة طريق بنى سويف الفيوم

إسعاف بني سويف
إسعاف بني سويف

 أصيب 3 أشخاص بإصابات مختلفة، اليوم الثلاثاء، إثر انقلاب سيارة "فان باص" على طريق بنى سويف الفيوم الجديد في مدخل قرية نعيم، وتم استدعاء سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى.

 

بلاغ حادث سير ببني سويف

 وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة بنى سويف إخطارا يفيد بإصابة 3 أشخاص بإصابات مختلفة، اليوم الثلاثاء، إثر انقلاب سيارة سوزوكي على طريق  بنى سويف الفيوم الجديد في مدخل قرية نعيم، وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقل المصابين إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم لهم.

 

إصابة 3 أشخاص بحادث بني سويف

 وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقل المصابين إلى مستشفى جامعة بنى سويف، لتلقي العلاج اللازم لهم، وإجراء الفحوصات الطبية لهم، وهم: محمد حسن، 36 سنة، مصاب باشتباه كسر بالكتف الأيمن، وحسين أحمد، 37 سنة، مصاب باشتباه كسر بالعمود الفقري، وأمين محمد، 35 سنة، مصاب باشتباه كسر بالفقرات العنقية.

 

وتم إجراء الإسعافات الأولية اللازمة لهم، وإجراء الفحوصات الطبية للوقوف على مدى اصابتهم، ودرجة الإصابة التي لحقت بهم في الحادث، وجار تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

أبو الخير يعيد توفيق الدقن للحياة بعد 58 عامًا

نائب محافظ بني سويف يناقش تيسيرات إعداد مشروع بحثي في التنمية الاقتصادية

سكرتير بني سويف يتفقد مشروعات الدواجن تزامنًا مع بدء دورة الإنتاج الجديدة

كشف وعلاج بالمجان لـ1057 مريضًا في قافلة طبية بقرية بني هاني ببني سويف

إزالة مقهى و2 كشك في حملة إزالة تعديات واشغالات بمركز بني سويف

إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم ببني سويف

20 شكوى واستشارة، محافظ بني سويف يشيد بجهود المجلس القومي للمرأة

محافظ بني سويف يبحث ربط خريجي المدارس الفنية بسوق العمل

افتتاح 3 مساجد ببني سويف عقب إحلالها وتجديدها بالجهود الذاتية

إصابة 4 أشخاص بينهم طفلة في تصادم سيارتين ببني سويف

أبو الخير يعيد توفيق الدقن للحياة بعد 58 عامًا

نائب محافظ بني سويف يناقش تيسيرات إعداد مشروع بحثي في التنمية الاقتصادية

سكرتير بني سويف يتفقد مشروعات الدواجن تزامنًا مع بدء دورة الإنتاج الجديدة

كشف وعلاج بالمجان لـ1057 مريضًا في قافلة طبية بقرية بني هاني ببني سويف

إزالة مقهى و2 كشك في حملة إزالة تعديات واشغالات بمركز بني سويف

إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم ببني سويف

20 شكوى واستشارة، محافظ بني سويف يشيد بجهود المجلس القومي للمرأة

محافظ بني سويف يبحث ربط خريجي المدارس الفنية بسوق العمل

افتتاح 3 مساجد ببني سويف عقب إحلالها وتجديدها بالجهود الذاتية

إصابة 4 أشخاص بينهم طفلة في تصادم سيارتين ببني سويف

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

بني سويف محافظة بني سويف اخبار محافظة بني سويف محافظ بني سويف اخبار بني سويف اليوم جامعة بني سويف

مواد متعلقة

أبو الخير يعيد توفيق الدقن للحياة بعد 58 عامًا

نائب محافظ بني سويف يناقش تيسيرات إعداد مشروع بحثي في التنمية الاقتصادية

سكرتير بني سويف يتفقد مشروعات الدواجن تزامنًا مع بدء دورة الإنتاج الجديدة

كشف وعلاج بالمجان لـ1057 مريضًا في قافلة طبية بقرية بني هاني ببني سويف

إزالة مقهى و2 كشك في حملة إزالة تعديات واشغالات بمركز بني سويف

إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم ببني سويف

20 شكوى واستشارة، محافظ بني سويف يشيد بجهود المجلس القومي للمرأة

محافظ بني سويف يبحث ربط خريجي المدارس الفنية بسوق العمل

الأكثر قراءة

تراجع سعر جرام الذهب صباح اليوم الثلاثاء 22 أكتوبر 2024

محامي أحمد فتوح يتفق على الصلح مع أسرة ضحية الدهس بجنايات مطروح (فيديو وصور)

بكام كيلو الأرز اليوم الثلاثاء 22-10-2024 بالأسواق

السياحة والآثار تكشف أسباب تأخر تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني لمدة 24 ساعة

موقف أحمد فتوح القانوني في حال تصالحه مع أهل ضحية الدهس

5 ملفات هامة تتصدر أجندة السيسي في أول مشاركة مصرية كعضو بتجمع دول بريكس

بعد قضية فتوح، عالم أزهري يوضح كيفية توزيع الدية على أهل المتوفى

لمحاكمته في 3 اتهامات، أحمد فتوح يصل جنايات مطروح (فيديو وصور)

منوعات

المزيد

عودة الكهرباء لكوبا بعد 4 أيام من الظلام الدامس

بسبب وباء ملوش علاج، الذكاء الاصطناعي يتوقع مقتل أكبر عدد من البشر بحلول 2050

عواقب صحية كارثية لشرب كوكاكولا يوميا، أخطرها على النساء

ماسك يجدد تحذيراته: ستصبح الولايات المتحدة مفلسة بحكم الأمر الواقع

المزيد

خدمات

المزيد

بعد الارتفاعات الجنونية الأخيرة، سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 22 أكتوبر 2024

تراجع سعر جرام الذهب صباح اليوم الثلاثاء 22 أكتوبر 2024

بكام كيلو الأرز اليوم الثلاثاء 22-10-2024 بالأسواق

أسعار الشوفان اليوم الثلاثاء 22-10-2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

دعاء سيد الاستغفار وفوائده

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

بعد قضية فتوح، عالم أزهري يوضح كيفية توزيع الدية على أهل المتوفى

دعاء سيد الاستغفار وفوائده

استعجال الإنسان، تفسير الشعراوي للآية 37 من سورة الأنبياء (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية