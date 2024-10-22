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تأمين صحي بني سويف يشارك في فعاليات مبادرة "بداية" بتوعوية طلاب المدارس

التأمين الصحي ببني
التأمين الصحي ببني سويف يشارك في فعاليات مبادرة بداية

شارك التأمين الصحي بمحافظة بني سويف، في فعاليات وأنشطة المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، التي تم تنفيذها، اليوم الثلاثاء، بمركز ناصر، في إطار تنفيذ توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالاستثمار في العنصر البشري.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، والدكتورة سماح جاد، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، والدكتور محمد فؤاد، مدير فرع هيئة التأمين الصحي ببني سويف، والدكتورة حنان خلف، مدير الشؤون الطبية بفرع بني سويف.

 

<strong>التأمين الصحي ببني سويف يشارك في فعاليات مبادرة بداية </strong>
التأمين الصحي ببني سويف يشارك في فعاليات مبادرة بداية 

 

د. محمد فؤاد مدير التأمين الصحي ببني سويف

وأكد الدكتور محمد فؤاد، مدير فرع التأمين الصحي ببني سويف، أنه تم خلال الفعاليات إجراء فحوصات معملية للطلاب لتقييم حالتهم الصحية، إلى جانب تقديم استشارات طبية وتوعوية من قبل فرق مختصة، مما ساهم في رفع مستوى الوعي الصحي بين الطلاب وأسرهم، وقد لاقت هذه المبادرات إقبالًا كبيرًا من الطلاب والمعلمين، حيث تم توفير المعلومات اللازمة حول كيفية الوقاية من هذه الأمراض وطرق التعامل معها.

وأكد مدير فرع التأمين الصحي ببني سويف، على أهمية مثل هذه الفعاليات في تعزيز الثقافة الصحية بين الأجيال الجديدة، مشيرًا إلى أن الوقاية خير من العلاج، وأن الاستثمار في الصحة يعد جزءًا أساسيًا من استثمار الدولة في العنصر البشري، موضحًا أن الفعاليات شملت تنظيم مبادرات توعوية للطلاب في المدارس حول مشكلات صحية هامة مثل الأنيميا، التقزم، الأورام، وفيروس C.

 

<strong>التأمين الصحي ببني سويف يشارك في فعاليات مبادرة بداية </strong>
التأمين الصحي ببني سويف يشارك في فعاليات مبادرة بداية 

 

د. محمد هاني غنيم محافظ بني سويف

ومن جانبه أشار الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، إلى أن المبادرة تهدف إلى تقديم حزمة متنوعة من البرامج والأنشطة والخدمات التي تستهدف مختلف شرائح المجتمع والفئات العمرية، لتعزيز وتنمية الإنسانن وأثنى على جهود التأمين الصحي في دعم المبادرة، مؤكدًا على أهمية التعاون بين جميع الجهات لتحقيق الأهداف المرجوة من المبادرة، وضرورة تكثيف هذه الأنشطة في المستقبل لضمان صحة وسلامة المجتمع.

 

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