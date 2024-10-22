الثلاثاء 22 أكتوبر 2024
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محافظات

انقلبت سيارتهم، إصابة فريق تفتيش صحة بني سويف أثناء توجههم لزيارة مفاجئة

إسعاف بني سويف
إسعاف بني سويف

تعرض فريق التفتيش التابع لمديرية الصحة بمحافظة بني سويف لحادث سير مروع، حيث انقلبت سيارتهم أثناء توجههم لتنفيذ زيارة مفاجئة ضمن الجولات الرقابية، وأسفر الحادث عن إصابة 4 أشخاص من أفراد الفريق بإصابات مختلفة، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

بلاغ حادث سير ببني سويف 

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة بنى سويف إخطارا يفيد بإصابة 4 أشخاص بإصابات مختلفة، اليوم الثلاثاء، إثر انقلاب سيارة ملاكي بطريق بنى سويف الزراعى، وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقل المصابين إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم لهم.

وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقل المصابين إلى مستشفى جامعة بنى سويف، لإجراء الكشف الطبي عليهم، وإجراء الفحوصات الطبية لهم، وهم: هبة على، 39 سنة، مفتش مالى وادارى بالمديرية الصحية ببنى سويف، وبها جرح متهتك باليد اليسرى، ومحمد عبد الله، 54 سنه، وبه سحجات وكدمات، سائق بمديرية الصحة، وأحمد محمد، 37 سنة، صيدلى بمديرية الصحة، وبه سحجات وكدمات، ومحمد رمضان، 33 سنة، صيدلى بمديرية الصحة، وبه سحجات وكدمات.

وتم إجراء الإسعافات الأولية اللازمة لهم، وإجراء الفحوصات الطبية للوقوف على مدى إصابتهم، ودرجة الإصابة التي لحقت بهم في الحادث، وجار تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

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