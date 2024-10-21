إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم ببني سويف

أصيب 3 أشخاص، بينهم سيدة، اليوم الإثنين، فى حادث تصادم سيارة ميكروباص مع دراجة نارية بطريق مصر أسيوط الزراعي أمام شيخ على بهلول التابعة لمركز بني سويف، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة لهم.

بلاغ حادث سير ببني سويف

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغًا بوقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص مع دراجة بخارية بطريق مصر أسيوط الزراعي أمام شيخ على بهلول التابعة لمركز بني سويف.

وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف لموقع البلاغ ونقل المصابين إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة لهم.

إصابة 3 أشخاص في حادث ببني سويف

وانتقلت سيارات الإسعاف إلى محل الواقعة وتبين أن المصابين وهم سعد سيد نصر 57 سنة، مصابًا باشتباه ما بعد الارتجاج، وإسلام عبدالتواب ميهوب 25 سنة، مصابًا بسحجات وكدمات، وسيدة مجهولة الهوية فاقدة للوعي.

وتم نقلهم إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة لهم تحت إشراف الدكتور أحمد محمود صادق مدير عام المستشفى.