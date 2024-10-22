الثلاثاء 22 أكتوبر 2024
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زراعة بني سويف تبحث تنقية المنظومة من الحيازات المكررة

اجتماع زراعة بني
اجتماع زراعة بني سويف

عقدت إدارة الواسطى الزراعية بمحافظة بني سويف، اجتماعًا، بحضور عدد من القيادات الزراعية، وذلك في إطار توجيهات الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، لبحث سرعة تنقية المنظومة من الحيازات المكررة والانتهاء من تعديل الحيازات والإضافات الجديدة.

وحضر الاجتماع كل من: الدكتور أحمد عصام، رئيس قطاع الخدمات بالوزارة، والدكتور أنور عيسى، رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات، والمهندس أسامة سعيد عبد القوي، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة بني سويف، والمهندس عبدالنبى علي سيد، مدير إدارة الواسطى الزراعية.

 

جانب من حضور اجتماع زراعة بني سويف
جانب من حضور اجتماع زراعة بني سويف

 

تنقية المنظومة من الحيازات المكررة ببني سويف

 

وافتتح مدير إدارة الواسطى الزراعية، الاجتماع، حيث تم التأكيد على ضرورة سرعة تنقية المنظومة من الحيازات المكررة، والعمل على تعديل الحيازات والإضافات الجديدة، مشددًا على أهمية عدم إدراج الحصر على المنظومة إلا بعد اعتماد الحصر الورقي من الإدارة، مع الحرص على إجراء الحصر على الطبيعة لضمان دقة البيانات.

كما تم مناقشة الدورة المستندية لصرف الأسمدة، والتأكد من صحة شهادة التحليل للمخصبات والأسمدة، بالإضافة إلى التحقق من تاريخ صلاحيتها، وأكد المجتمعون على ضرورة عدم التعامل مع أي شركات إلا من خلال الجمعية المركزية والجمعية المشتركة لضمان تحقيق الشفافية والجودة.

 

التصدي لمحاولات التعدي على الأراضي الزراعية

 

وتطرق الاجتماع إلى أهمية التصدي لمحاولات التعدي على الأراضي الزراعية بكل حزم، حيث تم التأكيد على ضرورة الرد السريع على الوحدات المحلية بخصوص المتغيرات فور رصدها، للحفاظ على الرقعة الزراعية وتطوير المنظومة الزراعية في بني سويف، وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة في إدارة الموارد الزراعية.

 

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