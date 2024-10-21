كشف وعلاج بالمجان لـ1057 مريضًا في قافلة طبية بقرية بني هاني ببني سويف

تابع الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، سير العمل في خطة القوافل الطبية العلاجية التي تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة، من خلال إدارة القوافل العلاجية، وذلك بهدف تحسين مستوى الخدمة الطبية الشاملة في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا.

وأكد محافظ بني سويف، أن هذه القوافل تأتي ضمن جهود الحكومة استجابة لتوجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأكثر احتياجًا ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير أعدته د. سماح جاد، وكيل وزارة الصحة، حول قافلة طبية تم تنفيذها يومي السبت والأحد الماضيين في قرية بني هاني بمركز إهناسيا. حيث ضمت القافلة 8 عيادات في 7 تخصصات (الباطنة، الأطفال، الجراحة، النساء، الجلدية، تنظيم الأسرة، الأسنان).

وتم خلال القافلة الكشف على 1057 مريضًا وصرف العلاج لهم بالمجان، بالإضافة إلى إجراء 91 تحليل دم و27 تحليل طفيليات، و6 حالات أشعة عادية، واستصدار 7 قرارات نفقة دولة، وتحويل حالة للمستشفى لاستكمال العلاج، وإجراء 48 موجات فوق صوتية.

كما شملت القافلة ندوات تثقيف صحي لـ160 مواطنًا، تناولت مواضيع وقائية مثل كيفية الوقاية من فيروس كورونا، متابعة الحمل، تنظيم الأسرة، سرطان الثدي، سلامة الغذاء، سوء استخدام الأدوية، الرضاعة الطبيعية، والتغيرات الفسيولوجية للمرأة بعد انقطاع الدورة، وإجراء فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لـ222 مواطنًا، ليصل إجمالي الخدمات المقدمة إلى 3069 خدمة.

تجدر الإشارة إلى أن هذه القوافل، التي تحظى بدعم نوعي من الوزارة، تُنفذ تحت إشراف القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة، بقيادة الدكتور ياسر خيري منسق القوافل، والدكتور محمد خلف مسئول الإمداد الطبي، وطه كمال حجاج المسؤول المالي والإداري، وعيد فرج مسئول معلومات القوافل، وأحمد محمد عجمي مسئول إعداد مواقع وتجهيز العيادات.