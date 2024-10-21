الإثنين 21 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

كشف وعلاج بالمجان لـ1057 مريضًا في قافلة طبية بقرية بني هاني ببني سويف

قافلة طبية ببني سويف
قافلة طبية ببني سويف

 تابع الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، سير العمل في خطة القوافل الطبية العلاجية التي تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة، من خلال إدارة القوافل العلاجية، وذلك بهدف تحسين مستوى الخدمة الطبية الشاملة في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا. 

 

وأكد محافظ بني سويف، أن هذه القوافل تأتي ضمن جهود الحكومة استجابة لتوجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأكثر احتياجًا ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

 

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير أعدته د. سماح جاد، وكيل وزارة الصحة، حول قافلة طبية تم تنفيذها يومي السبت والأحد الماضيين في قرية بني هاني بمركز إهناسيا. حيث ضمت القافلة 8 عيادات في 7 تخصصات (الباطنة، الأطفال، الجراحة، النساء، الجلدية، تنظيم الأسرة، الأسنان).

 

وتم خلال القافلة الكشف على 1057 مريضًا وصرف العلاج لهم بالمجان، بالإضافة إلى إجراء 91 تحليل دم و27 تحليل طفيليات، و6 حالات أشعة عادية، واستصدار 7 قرارات نفقة دولة، وتحويل حالة للمستشفى لاستكمال العلاج، وإجراء 48 موجات فوق صوتية.

 

كما شملت القافلة ندوات تثقيف صحي لـ160 مواطنًا، تناولت مواضيع وقائية مثل كيفية الوقاية من فيروس كورونا، متابعة الحمل، تنظيم الأسرة، سرطان الثدي، سلامة الغذاء، سوء استخدام الأدوية، الرضاعة الطبيعية، والتغيرات الفسيولوجية للمرأة بعد انقطاع الدورة، وإجراء فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لـ222 مواطنًا، ليصل إجمالي الخدمات المقدمة إلى 3069 خدمة.

 

تجدر الإشارة إلى أن هذه القوافل، التي تحظى بدعم نوعي من الوزارة، تُنفذ تحت إشراف القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة، بقيادة الدكتور ياسر خيري منسق القوافل، والدكتور محمد خلف مسئول الإمداد الطبي، وطه كمال حجاج المسؤول المالي والإداري، وعيد فرج مسئول معلومات القوافل، وأحمد محمد عجمي مسئول إعداد مواقع وتجهيز العيادات.

إزالة مقهى و2 كشك في حملة إزالة تعديات واشغالات بمركز بني سويف

إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم ببني سويف

20 شكوى واستشارة، محافظ بني سويف يشيد بجهود المجلس القومي للمرأة

محافظ بني سويف يبحث ربط خريجي المدارس الفنية بسوق العمل

افتتاح 3 مساجد ببني سويف عقب إحلالها وتجديدها بالجهود الذاتية

إصابة 4 أشخاص بينهم طفلة في تصادم سيارتين ببني سويف

تكليف مهم من محافظ بني سويف بشأن التعريفة الجديدة للمواصلات

إزالة 83 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ببني سويف

محافظ بني سويف يعتمد تعريفة الأجرة عقب زيادة أسعار المواد البترولية

ننشر أسماء 9 مصابين في حادث تصادم سيارتين أعلى كوبري النيل ببني سويف

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

بني سويف محافظة بني سويف اخبار محافظة بني سويف محافظ بني سويف اخبار بني سويف اليوم جامعة بني سويف

مواد متعلقة

إزالة مقهى و2 كشك في حملة إزالة تعديات واشغالات بمركز بني سويف

إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم ببني سويف

20 شكوى واستشارة، محافظ بني سويف يشيد بجهود المجلس القومي للمرأة

محافظ بني سويف يبحث ربط خريجي المدارس الفنية بسوق العمل

افتتاح 3 مساجد ببني سويف عقب إحلالها وتجديدها بالجهود الذاتية

إصابة 4 أشخاص بينهم طفلة في تصادم سيارتين ببني سويف

تكليف مهم من محافظ بني سويف بشأن التعريفة الجديدة للمواصلات

إزالة 83 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ببني سويف

الأكثر قراءة

الأهلي يعرض كهربا للبيع قبل إغلاق باب القيد

ارتفاع أسعار الذهب إلى مستويات تاريخية غير مسبوقة

مصطفى شلبي وعماد دونجا أمام نيابة أبو ظبي بتهمة الاعتداء على فرد أمن

مصدر بالأهلي: محمد رمضان رفض وساطة كبار الفريق لاحتواء أزمة كهربا

نائب رئيس اتحاد نقابات العمال: حزمة جديدة للحماية الاجتماعية وزيادة المرتبات والمعاشات قريبا

الحل في أيدينا، خبير اقتصادي يقدم روشتة لعلاج شروط صندوق النقد الدولي في مصر

السيسي وبن زايد في المقدمة، تعرف على أسماء القادة المشاركين في قمة البريكس 2024

مدبولي يتابع مع رئيس المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة ملفات العمل

منوعات

المزيد

صحفي بريطاني ينشر صورة له أثناء جلوسه على كرسي يحيى السنوار

تبدأ من 400 جنيه، أسعار البطاطين في سوق جامع البنات بالعتبة (فيديو وصور)

سيناتور أسترالية تصرخ بوجه الملك تشارلز: لست ملكي (فيديو)

طائرة مدنية تهبط في مطار بيروت وسط النيران بعد القصف الإسرائيلي، ما القصة؟ (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الإثنين

سعر طن القصدير اليوم الإثنين بالبورصات العالمية

سعر كيلو الأرز اليوم الإثنين 21 أكتوبر 2024 بالأسواق

استقرار أسعار السكر اليوم الإثنين 21 أكتوبر 2024 في الأسواق

المزيد
ads

انفوجراف

تأمين يصل لـ 200 ألف جنيه.. 10 مزايا جديدة لعمال التراحيل (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

معنى المزن، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 69 بسورة الواقعة

توفي "زي النهاردة" من 1059 سنة، «ابن حِبان إمام الحديث» المتشددون اتهموه بالإلحاد والزندقة

كم مرة تقرأ سورة الإخلاص والمعوذتين في اليوم والليلة

المزيد
الجريدة الرسمية