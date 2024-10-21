سكرتير بني سويف يتفقد مشروعات الدواجن تزامنًا مع بدء دورة الإنتاج الجديدة

تفقد اللواء سامي علام، السكرتير العام المساعد بمحافظة بني سويف، مشروعات الدواجن في منطقة شرق النيل لمتابعة سير العمل في المحطات، تنفيذًا لتكليفات الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، حيث رافقه خلال الزيارة التفقدية المهندس هاني عبد الموجود، مدير المشروعات، والمهندس مصطفى كامل، مدير محطة السادات لإنتاج بيض المائدة.

بدء إنتاج الدورة الجديدة لمشروعات الدواجن في بني سويف

وخلال الزيارة، اطمأن السكرتير العام المساعد على انتظام العمل بالمشروع، حيث تابع بدء إنتاج الدورة الجديدة من البيض الأحمر، وتفقد منفذ البيع بمحطة السادات، واستعرض سير العمل بالمحطة، بالإضافة إلى الاطلاع على كميات الإنتاج وأعمال البيع للجمهور، حيث تسهم هذه الجهود في زيادة المعروض من البيض وتوفير كميات كافية وأنواع متعددة لتلبية احتياجات المواطنين والسوق المحلي، خصوصًا مع تزايد الطلب أثناء فترات الدراسة.

كما أكد السكرتير العام المساعد، خلال جولته، على تكليفات المحافظ بتضافر الجهود لتحسين كفاءة الإنتاج وزيادة كميات بيض المائدة المتوفرة لضمان توفيره للمواطنين، مؤكدًا على أهمية المتابعة الدورية للمشروع ضمن خطة المحافظة لدعم القطاع الداجني، كأحد القطاعات الحيوية في الاقتصاد المحلي، مع الحرص على تقديم منتجات أساسية ذات جودة عالية وأسعار مناسبة.