الثلاثاء 22 أكتوبر 2024
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خارج الحدود

فصائل عراقية تعلن الهجوم على هدف حيوي داخل الأراضي المحتلة للمرة الثانية

المقاومة الإسلامية
المقاومة الإسلامية في العراق، فيتو

أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، مساء اليوم الثلاثاء، الهجوم على هدف حيوي داخل الأراضي المحتلة للمرة الثانية، بواسطة الطيران المسير.

في سياق متصل، كشف جيش الاحتلال اليوم الثلاثاء، عن مقتل جندي وإصابة 3 آخرين بجروح خطيرة في أصبع الجليل على الحدود مع لبنان.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، بنقل 16 جنديا من قوات الاحتلال أصيبوا في معارك جنوب لبنان، إلى مستشفى في صفد.

 

عمليات حزب الله ضد قوات الاحتلال

وأكدت جماعة حزب الله اللبنانية، اليوم الثلاثاء، استهداف قوة مشاة إسرائيلية بين بلدتي العديسة والطيبة جنوبي لبنان بصاروخ موجه.

وأضاف حزب الله: "استهدفنا دبابة ميركافا في مسغاف عام بصاروخ ما أدى إلى احتراقها ووقوع طاقمها بين قتيل وجريح.. كما قصفنا مجددا بالصواريخ تجمعا لجنود العدو الإسرائيلي في محيط بلدة مركبا جنوبي".

إصابة 123 جنديا إسرائيليا خلال 48 ساعة في لبنان وغزة

وكان جيش الاحتلال،  أكد أمس الإثنين، إصابة 123 جنديا إسرائيليا على جبهتي لبنان وغزة منذ مساء السبت بينهم 18 على جبهة غزة.

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