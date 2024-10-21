إذاعة جيش الاحتلال: اندلاع حرائق إثر سقوط صواريخ بالجليل

ذكرت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، في تقرير لها اليوم الاثنين، أن حرائق اندلعت إثر سقوط صواريخ في مناطق مفتوحة قرب مدينة سخنين بالجليل.

صواريخ حزب الله تشعل شمال إسرائيل

وبالأمس الأحد ذكرت صحيفة هآرتس العبرية، في تقرير لها، أن حرائق اندلعت في مواقع بالجليل الغربي إثر سقوط صواريخ أطلقها حزب الله، مضيفة أن فرق الإطفاء تعمل على إخماد النيران.

اندلاع حرائق في الجليل الغربي

وفي السياق ذاته قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إنه تم رصد إطلاق 70 صاروخا على الأقل من لبنان باتجاه الجليل الغربي في الرشقة الأخيرة.