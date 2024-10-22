احتواء مثلث حماس وحزب الله أبرزها.. 3 مطالب محددة لهوكشتاين.. سيناريوهات زيارة بلينكن للشرق الأوسط مع اقتراب الانتخابات الأمريكية

حالة من الترقب تسيطر على منطقة الشرق الأوسط بعد زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن لإسرائيل، والكشف عما تخطط له الإدارة الأمريكية حول مقترحات الحلول في قطاع غزة ولبنان، والأهم إيران.

زيارة بلينكن للشرق الأوسط وعلاقتها بالانتخابات الأمريكية

ويبدو أن موعد الانتخابات المقبلة في الولايات المتحدة، أصبح هدفًا واقعيًا للقرارات المتخذة في المنطقة، من الهجوم على إيران، مرورًا بالتأخير في اتخاذ قرارات مهمة في قضية غزة، وكذلك سيناريو جنوب لبنان، وانتهاءً بالمطلب الأمريكي حول وضع حد للهجوم الإسرائيلي على "UNRA".

تداعيات زيارة بلينكن للشرق الأوسط

وتأتي زيارة بلينكن في سياق الضغوط على تل أبيب، لاحتواء "مثلث حماس وحزب الله وإيران"، وإعادة الرهائن، ومناقشة اليوم التالي للحرب في غزة.

3 مطالب أمريكية إسرائيلية

كما تأتي الزيارة في محاولة للضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي، لتخفيف حجم الهجوم الذي تخطط له إسرائيل على إيران، في مقابل إرساء ترتيبات أمنية في جنوبي لبنان تستجيب إلى معظم مطالب إسرائيل، التي كانت سلمت الموفد الأمريكي هوكشتاين، ثلاثة مطالب، إبعاد حزب الله حتى خط الأولي والتدخل الإسرائيلي عسكريا إذا جرى خرق الاتفاق، وانتشار الجيش اللبناني وقوات دولية في جنوب لبنان.



زيارة تستغرق أياما سعيا لحل دبلوماسي

وقبل أقل من ثلاثة أسابيع من الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة، توجه وزير الخارجية الأمريكي إلى الشرق الأوسط، بهدف بدء مفاوضات جديدة لإنهاء الحرب على غزة ونزع فتيل الصراع في لبنان، بحسب ما قالت الخارجية الأمريكية في بيان.

وأضافت الخارجية في بيانها أن الجولة يتوقع أن تستمر حتى الجمعة، وسيبحث خلالها بلينكن في أهمية إنهاء الحرب في غزة وتأمين إطلاق سراح جميع الرهائن وتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني".

ومن المقرر أن يتوجه بلينكن بعد إسرائيل، لزيارة دول أخرى في الشرق الأوسط.

جولات بلينكن المتكررة للشرق الأوسط

وفي حين لم تحدد المحطات الإضافية، سبق لبينكن أن زار في جولات سابقة دولا عربية وخاصة قطر ومصر، الوسيطين الرئيسيين في المفاوضات بشأن غزة.

وأوضح البيان أن بلينكن سيبحث أيضا الترتيبات التي ستتم لما بعد الحرب، التي تعتبر حاسمة للتوصل إلى اتفاق، وسيسعى إلى حل دبلوماسي في لبنان حيث تخوض إسرائيل منذ نحو شهر مواجهة مفتوحة مع حزب الله المدعوم من إيران.

وتعتبر دول عديدة حزب الله، أو جناحه العسكري، منظمة إرهابية، من بينها الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا ودول أخرى.. كما حظرت ألمانيا نشاط الحزب على أراضيها في عام 2020 وصنفته كمنظمة إرهابية.

سبب زيارة هوكستين لبيروت

في غضون ذلك، أجرى المبعوث الأمريكي الخاص آموس هوكستين، محادثات مع مسؤولين لبنانيين في بيروت أمس الاثنين حول شروط وقف إطلاق النار بين إسرائيل وجماعة حزب الله.

وقال هوكستين في مؤتمر صحفي: إن الجانبين لم يلتزما بقرار الأمم المتحدة 1701 "بالشكل الكافي"، مضيفا: "نعمل مع حكومة لبنان ودولة لبنان، وكذلك مع حكومة إسرائيل للتوصل إلى صيغة تنهي هذا الصراع فورا وبشكل نهائي".