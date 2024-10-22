الثلاثاء 22 أكتوبر 2024
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خارج الحدود

حزب الله يعلن شن عمليات عسكرية ضد قوات الاحتلال

قوات الاحتلال، فيتو
قوات الاحتلال، فيتو

أعلنت جماعة حزب الله اللبنانية، مساء اليوم الثلاثاء، استهداف قوة مشاة إسرائيلية بين بلدتي العديسة والطيبة جنوبي لبنان بصاروخ موجه.

 

عمليات حزب الله ضد قوات الاحتلال

وأضاف حزب الله: "استهدفنا دبابة ميركافا في مسغاف عام بصاروخ ما أدى إلى احتراقها ووقوع طاقمها بين قتيل وجريح.. كما قصفنا مجددا بالصواريخ تجمعا لجنود العدو الإسرائيلي في محيط بلدة مركبا جنوبي".

 

إصابة 123 جنديا إسرائيليا خلال 48 ساعة في لبنان وغزة

وكان جيش الاحتلال، قد أكد أمس الإثنين، إصابة 123 جنديا إسرائيليا على جبهتي لبنان وغزة منذ مساء السبت بينهم 18 على جبهة غزة.

كذلك أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، بنقل 16 جنديا من قوات الاحتلال أصيبوا في معارك جنوب لبنان، إلى مستشفى في صفد.

 

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