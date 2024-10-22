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خارج الحدود

إعلام عبري: بلينكن قدم لنتنياهو خارطة طريق لإنهاء الحرب

بلينكن، فيتو
بلينكن، فيتو

أفادت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الثلاثاء، بأن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قدم لرئيس وزراء دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو خارطة طريق لإنهاء الحرب على غزة ولبنان.

 

خارطة طريق لإنهاء الحرب

وبحسب الإعلام العبري، طلب بلينكن من نتنياهو خفض مستوى الرد على إيران كما قدم له خطة لإنهاء الحرب.

ودعا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للاستفادة من اغتيال زعيم حماس، يحيى السنوار، للمضي قدمًا نحو هدنة في غزة، وإدخال مزيد من المساعدات إلى غزة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر عقب المحادثات إن بلينكن "شدّد على الاستفادة من نجاح إسرائيل في القضاء على السنوار للتوصل لاتفاق يضمن الإفراج عن كل الرهائن، ووضع حد للنزاع في غزة،على نحو يوفر أمنًا مستدامًا للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء".

دولة وزير الخارجية الأمريكي في الشرق الأوسط

وشدد وزير الخارجية الأمريكي على "أهمية اتخاذ إسرائيل خطوات إضافية لزيادة واستدامة تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة وضمان وصولها  إلى المدنيين في كامل القطاع".

ووصل بلينكن إلى إسرائيل الثلاثاء في إطار جولة جديدة في الشرق الأوسط للدفع للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة بعد أكثر من عام نت اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس، واحتواء التصعيد العسكري في المنطقة، في المهمة الدبلوماسية الحادية عشرة لبلينكن منذ 7 أكتوبر 2023، وبعد شهر من توسع نطاق النزاع إلى لبنان، بسبب الحرب بين إسرائيل، وحزب الله.

 

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