الأحد 20 أكتوبر 2024
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20 شكوى واستشارة، محافظ بني سويف يشيد بجهود المجلس القومي للمرأة

محافظ بني سويف ومقرر
محافظ بني سويف ومقرر فرع المجلس القومي للمرأة

أثنى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، على جهود فرع المجلس القومي للمرأة، في مجال خدمة قضايا المرأة، والتي تشمل المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية، بجانب جهود معالجة القضايا والظواهر السلبية بالمجتمع.

 

محافظ بني سويف يثني على جهود القومي للمرأة

وذلك من خلال التعاون والتنسيق مع شركاء التنمية بالمحافظة، والسعي لتحفيز المرأة السويفية وتشجيعها على المشاركة البناءة في مختلف المناحي وتأهيلها ثقافيا وعلميا ومجتمعيا واقتصاديا، لاسيما مع قيام الدولة بتنفيذ خطوات هامة في مجال إتاحة الكثير من السبل لتتبوأ المرأة مكانتها الأفضل على مختلف الأصعدة.

 

جاء ذلك خلال لقائه مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالمحافظة، لمناقشة واستعراض جهود مكتب شكاوى المرأة بالفرع، والتي تضمنت عدد الشكاوى والإجراءات التي تم اتخاذها، خلال شهر أكتوبر الجاري، وشملت  شكاوى خاصة بالعمل والضمان الاجتماعي والأحوال المدنية وتمكين وتنفيذ أحكام ومجابهة التحرش وغيرها من الشكاوى.

 

 جهود القومي للمرأة ببني سويف 

وتبين من التقرير، الذي أعدته نرمين محمود مقررة فرع المجلس، الإشارة إلى أن مكتب الشكاوى قد أستقبل 20 شكوى وطلب واستشارات قانونية بمختلف تصنيفاتها، والتي تضمنت: 3 شكاوى خاصة باحتياجات اجتماعية وإقتصادية، و14 أحوال شخصية، و2 شكاوى خاصة بالعمل، وشكوى من العنف النفسي، حيث تم إحالة 3 شكاوى لمحامين، وإحالة شكوى لإحدى الجمعيات الأهلية، وجار دراسة باقي الشكاوى واستكمال مستنداتها.

 

وفي مجال الندوات وحملات التوعية، شارك محاميو مكتب الشكاوى بالفرع  في فعاليات المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان" للتنمية البشرية، وذلك من خلال المشاركة في الفعاليات التي أقيمت بمركزي بني سويف وإهناسيا، حيث قام المكتب بعقد لقاءات توعية قانونية، للتعريف  بخدمات ومهام ودور مكتب الشكاوى والخدمات التي يقدمها المكتب للمرأة والفتاة.

 

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