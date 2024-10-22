الأمن يضبط قائد سيارة للسير برعونة وأداء حركات استعراضية بمدينة نصر
كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو متضمن قيام قائد سيارة ملاكى بالسير برعونة وأداء حركات استعراضية بالقاهرة، معرضًا حياته والمواطنين للخطر وضبط مرتكب الواقعة.
تابعت أجهزة وزارة الداخلية، تداول مقطع فيديو عبر أحد الحسابات على موقع التواصـــل الاجتماعي "إنستجرام" متضمنًا قيام أحد الأشخاص بقيادة سيارة ملاكى برعونة وأداء حركات استعراضية بالقاهرة، معرضًا حياته والمواطنين للخطر.
وبالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة وقائدها، وتبين أنه (مهندس – مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول) وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة وقائدها.
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