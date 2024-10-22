ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية دون ترخيص فى المنوفية 

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، من ضبط صاحب محل أدوات صيد لإدارة ورشة لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية دون ترخيص فى المنوفية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة قيام (صاحب محل أدوات صيد - مقيم بمحافظة المنوفية – له معلومات جنائية) بالإتجار فى الأسلحة النارية وإدارة ورشة لإصلاح وتعديل الأسلحة النارية بالمحل الخاص به " دون ترخيص" بدائرة مركز شرطة منوف.



وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية تم ضبطه داخل المحل وعثر بداخله على (3 طبنجة - مجموعة من أجزاء وقطع غيار الإصلاح والتصنيع – الأدوات المستخدمة فى التصنيع – خزينة طبنجة – 2 سلاح أبيض – 2 قطعة ألعاب نارية)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

