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اقتصاد

نكسة جديدة لأسعار النفط بفعل مخاوف الطلب الصيني وجولة بلينكن للشرق الأوسط

أسعار النفط،فيتو
أسعار النفط،فيتو

هبطت أسعار النفط اليوم الثلاثاء لتقلص مكاسبها في اليوم السابق مع تجديد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن جهوده لوقف إطلاق النار في الشرق الأوسط، واستمرار تباطؤ الطلب في الصين في الضغط على السوق.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت للتسليم في ديسمبر 26 سنتًا أو 0.3 في المئة إلى 74.03 دولار للبرميل بحلول الساعة 00:46 بتوقيت جرينتش.

كما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للتسليم في نوفمبر سنتين إلى 70.54 دولار للبرميل في اليوم الأخير للعقد كأقرب شهر استحقاق.


وخسرت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأكثر تداولًا لديسمبر 23 سنتًا أو 0.3 في المئة إلى 69.81 دولار للبرميل.

واستقرت عقود برنت وخام غرب تكساس الوسيط على ارتفاع بنحو اثنين في المئة أمس الاثنين، لتعوض بعض الانخفاض الذي شهدته الأسبوع الماضي بأكثر من سبعة في المئة، مع استمرار القتال في الشرق الأوسط وقلق السوق من الرد الإسرائيلي المتوقع على إيران والذي قد يعطل إمدادات النفط.

وتوجه بلينكن إلى الشرق الأوسط أمس الإثنين سعيًا لإحياء المحادثات الرامية لإنهاء حرب غزة ونزع فتيل الصراع في لبنان.

وقال سكان ومسعفون إن القوات العسكرية الإسرائيلية حاصرت مستشفيات وملاجئ للنازحين في شمال قطاع غزة أمس أثناء تكثيف عملياتها، مما منع المساعدات الحيوية من الوصول إلى المدنيين.

وفي الوقت نفسه، خفضت الصين أسعار الإقراض القياسية كما كان متوقعًا أمس بعد تخفيض أسعار الفائدة الأخرى الشهر الماضي ضمن حزمة من تدابير التحفيز لإنعاش الاقتصاد.

تأتي هذه الخطوة بعد أن أظهرت البيانات يوم الجمعة أن اقتصاد الصين نما في الربع الثالث بأبطأ وتيرة منذ أوائل عام 2023، مما أثار مخاوف متزايدة في شأن الطلب على النفط.

وقال رئيس وكالة الطاقة الدولية أمس إن نمو الطلب على النفط في الصين من المتوقع أن يظل ضعيفًا في 2025 على الرغم من تدابير التحفيز الأخيرة التي اتخذتها بكين.


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