خبير اقتصادي: بيع النفط بالعملات المحلية يكسر هيمنة الدولار

قال الدكتور أحمد سعيد، الخبير الاقتصادي وأستاذ القانون التجاري الدولي: إن الولايات المتحدة الأمريكية تحدثت مع الدول الصناعية الكبرى عن ضرورة وقف التفوق الصيني، وفي هذا الإطار تم اقتراح طريق بديل لإيصال تجارة الهند إلى أوروبا عبر الجزيرة العربية والاحتلال الإسرائيلي، والهدف من هذا الإطار مواجهة طريق الحرير الصيني.

خبير اقتصادي: انخفاض معدل التضخم في الصين لـ0%

وأوضح أن معدل التضخم في الصين انخفض لـ0% رغم المضايقات الغربية لها، وفي ظل ارتفاع التضخم في أوروبا والولايات المتحدة خلال السنوات الأخيرة، مشيرًا إلى أن 20% من النفط المستخدم في الصين يستورد من روسيا، و10% من إيران، ومعدل التضخم في أمريكا يقدر بـ3.5%، وفي أوروبا أكثر من 4%، بينما في الصين وصل التضخم لصفر.

انخفاض الدولار أمام الذهب

وأضاف "سعيد"، خلال تصريحات تليفزيونية بقناة "إكسترا نيوز"، أن سعر أوقية الذهب في 2019 كان يقدر بـ1550 دولارا، بينما السعر الآن تجاوز الـ 2600 دولار، أي أن الزيادة تقدر بـ110 دولار، وهذا يعني أن القوة الشرائية للدولار بالنسبة للذهب انخفضت بنسبة 75%، وهذا يرجع إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية قامت بطباعة الدولار بصورة كبيرة خلال أزمة أوكرانيا، ومنحت المواطنين الكثير من المعاشات وهم في منازلهم.

مفاجأة عن سعر الدولار الفترة المقبلة

وأشار إلى أن هناك الكثير من الدول المنتجة للبترول مثل روسيا تريد بيع النفط بالعملات المحلية بدلًا من الدولار، خاصة وأن الدولار في انخفاض خلال الفترة الحالية، مشيرًا إلى أن السعودية والإمارات أحد أكبر الدول المنتجة للبترول انضمت لمنظمة "بريكس" التي تسعى للتعامل بالعملات المحلية في إطار السعي نحو التخلي عن الدولار.