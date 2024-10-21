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حوادث

مصرع وإصابة 3 أشخاص فى حادث مرورى بأسيوط

مصرع وإصابة 3 أشخاص
مصرع وإصابة 3 أشخاص فى حادث مرورى بأسيوط

لقى شخص مصرعه وأصيب 2 آخرين فى حادث مرورى بمحافظة أسيوط، اليوم الأثنين، ونقلت سيارات الإسعاف الجثة والمصابين إلى المستشفى.

إصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة ملاكي أعلى محور الضبعة الصحراوي

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تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن أسيوط بلاغا يفيد بوقوع حادث سقوط سيارة نقل من أعلى كوبري الهضبة ووجود مصابين.

وبالانتقال والفحص، تبين سقوط سيارة نقل أعلى كوبري الهضبة، ومصرع "محمود.ح " 15 سنة، وإصابة 2 آخرين، وتم نقل المصابين إلى المستشفى ووضع الجثة تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر المحضر اللازم تجاه الواقعة.

 

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حادث مروري حادث مرورى بأسيوط غرفة عمليات النجدة مديرية أمن اسيوط

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