الأحد 20 أكتوبر 2024
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ننشر أسماء 16 مصابا في حادث انقلاب سيارة بالمنيا

حادث انقلاب ربع
حادث انقلاب ربع نقل في المنيا, فيتو

حصلت فيتو على أسماء مصابي حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الزراعي المار على نطاق محافظة المنيا، ووجود 16 مصابا معظمهم أطفال.

إصابة 16 شخصا في حادث انقلاب سيارة ربع نقل فى المنيا 

وضمت قائمة المصابين كلا من: مروة بكر طاهر 15 عاما، سراج سيد محمد 15 عاما، محمود محمد محمود 13 عاما، رضوي حجازي أبو الليل 15 عاما، معاذ محمد طلعت 16 عاما، آمنة ناصر صلاح 17 عاما، منع محمد المعداوي 17 عام، ايمان جمال حنفي 20 عام، أحمد محمد تهامي 16 عاما.

بينهم أطفال، ننشر أسماء 16 مصابا في حادث انقلاب ربع نقل في المنيا 


كما أصيب كل من، فتوح عبد التواب 60 عاما، حاتم مؤمن حسن 16عاما، ياسمين شريف احمد 16 عاما، أسماء محمد عبد العزيز 35 عاما، وليد محمد عزت 12 عاما، منة محمد سليمان 21 عاما مريم محمد سليمان 20 عاما، جميعهم مقيمون في قرية المطاهرة التابعة إداريا لمركز أبوقرقاص.

إصابة 16 مصابا في أبوقرقاص 


وكانت الأجهزة الأمنية، قد تلقت إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الزراعي وتحديدا أمام مدخل مركز أبوقرقاص جنوب محافظة المنيا.

على الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين إصابة 13 شخصا قبل أن يرتفع العدد الي 16 شخصا، تنوعت إصابتهم ما بين كدمات وسحجات وكسور متفرقة بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج.

 مستشفى أبوقرقاص المركزي

تم نقل المصابين إلى مستشفى أبوقرقاص المركزي لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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