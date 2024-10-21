إصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة ملاكي أعلى محور الضبعة الصحراوي

تواصل الخدمات المرورية بمديرية أمن الجيزة، تسيير الحركة المرورية، أعلى محور الضبعة الصحراوى بعد أن شهد شلل مروري بسبب حادث انقلاب سيارة ملاكى، وإصابة 5 أشخاص ونقلوا إلى المستشفى، وحرر محضر بالواقعة

وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا أعلى محور الضبعة، وانتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث بصحبتهم ونش مروريا للعمل على رفع حطام الحادث وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من السائق، ما أدى إلى انقلاب السيارة أعلى الطريق ونتج عنه إصابة 5 أشخاص ونقلوا جميعهم إلى المستشفى.